Lo primero que nos llamó la atención fue el color: un poderoso azul eléctrico, llamativo a 200 metros, pero a la vez ventajoso por ofrecer la visibilidad necesaria frente a peatones, choferes y a otros ciclistas en el camino. Lo segundo que nos sorprendió fueron sus dos parrillas: una trasera fijada a la estructura y otra delantera desmontable. La ‘bicicleta para todos’ o ‘bicicleta popular’, diseñada en el Perú, fue desenfundada el 22 de junio por primera vez por un equipo de periodistas de El Comercio. Faltaba lo más importante: la evaluación de un experto en ciclismo.

Prototipo diseñado por la ATU deberá ser fabricado en serie por ensambladores peruanos. Ciclistas exigen al gobierno reducir la velocidad de los vehículos en vías urbanas para evitar atropellos.

La bicicleta popular fue diseñada por el gobierno para promover un transporte saludable evitando contagios, al ser un transporte individual sin contacto directo con otras personas. Es un prototipo de bajo costo que deberá ser fabricado en serie por ensambladores peruanos, quienes serán favorecidos empresarialmente, de cara a la reactivación económica. Con ella se busca descongestionar el transporte público de la ciudad para ganar distanciamiento entre pasajeros en esos tramos cortos que actualmente se realizan en combi, colectivo o mototaxi.

Tiene una tubería de 1,5 pulgadas, frenos v-brake de aluminio, aros doble pared, eje central de rodaje, radios de acero inoxidable y asiento ergonómico (Foto: Alessandro Currarino).

Este modelo urbano o de paseo tiene la capacidad de adaptarse a mujeres y varones de hasta 130 kilos. Cuenta con luces, casco, una parrilla unida al chasis y otra parrilla desmontable, tubería de aluminio, frenos dobles, eje central de rodaje, radios de acero inoxidable y asiento ergonómico. La campaña #NoTePases de El Comercio la sometió a una evaluación de uno de los expertos en ciclismo más reconocidos del país: Octavio Zegarra, ciclista urbano desde hace más de 20 años, co-fundador del colectivo CicloAxión en el 2007, director ejecutivo del VII Foro Mundial de La Bicicleta y fundador de La Bicicletería. ¿Pasará la prueba?





Experiencia al volante

La Autoridad del Transporte Urbano (ATU), encargada de promover el uso de la bicicleta en Lima y Callao, eligió un modelo de paseo, que privilegia la comodidad sobre la velocidad, al mantener los brazos del usuario descansados a los lados y la espalda erguida. Octavio Zegarra considera que este prototipo es adecuado para la estatura peruana promedio, aunque puede resultar incómodo para personas de talla alta.

La bicicleta es uno de los medios de transporte más antiguos de la historia, pero que se ha convertido mundialmente en el vehículo del futuro contra la pandemia (Foto: Alessandro Currarino).

“La posición es erguida y descansada, lo cual es mejor, sobretodo, para aquellos que no están acostumbrados a posiciones agresivas o que buscan necesariamente velocidad, como las de una bicicleta montañera de ruta. La bicicleta es cómoda de manejar. Sin embargo, para mi talla quizá pudo haber sido mejor. Para el promedio de la estatura peruana va a funcionar muy bien. Yo creo que para la persona que recién se sube a una bicicleta por estos tiempos de pandemia, este modelo de bicicleta le va a ser confortable. La posición erguida es una ventaja para ciudad, ya que te permite ver todo el camino”, dice Zegarra.

Prototipo diseñado por la ATU deberá ser fabricado en serie por ensambladores peruanos (Foto: Alessandro Currarino).

Accesorios

Esta es una bicicleta urbana con aro de 26 pulgadas. El tipo de llantas de categoría de paseo permiten una rodada más eficiente para la pista, logrando evitar una pérdida innecesaria de energía. Tiene parrilla adelante y atrás (la delantera es desmontable), lo cual va a servir para llevar objetos personales, sin embargo, estas aumentan el peso del vehículo, haciéndolo más lento (pesa 12 kilos). Se encuentra equipada con tapabarros y tapacadena. Estará equipada con luces recargables por USB para ser visibles a los choferes de vehículos motorizados, peatones y otros ciclistas.

“Los componentes que tiene la convierten en una bicicleta útil. El tapabarros y el tapacadenas van a evitar que nos ensuciemos con agua, suciedad o aceite de cadena cuando lleguemos a nuestro centro de trabajo o estudios. En líneas generales, y considerando que es una bicicleta de bajo costo, los componentes están bien elegidos. El hecho de que tenga parrilla adelante y atrás ayuda mucho para el traslado cotidiano donde se necesita llevar compras, mochila y otros. Fácilmente le puedes adaptar una alforja y con ella puedes llevar aún muchas más cosas”, dice Zegarra.

Sin embargo, en cuanto al mantenimiento, este experto en ciclismo urbano considera que no todas las piezas son durables. “Algunos componentes, en algún tiempo mediano o corto, se van a tener que cambiar, como los mangos del manubrio para sujetar el timón la bicicleta. La catalina, un aro central que transmite la energía a través de la cadena, también es uno de los elementos que necesitaría ser cambiado en el corto o mediano plazo. Los otros componentes, según lo que he podido ver, con un debido mantenimiento van a tener una vida útil larga, como los radios de acero inoxidable, eje central sellado y de rodaje, frenos v-brake totalmente de aluminio”, dice Zegarra.

Se encuentra equipada con tapa-barros y tapa-cadena capaz de evitar ensuciar la ropa con salpicaduras del pavimento o de la lubricación de la cadena (Foto: Alessandro Currarino).

Relación calidad-precio

¿Cuál será su precio? Según la Universidad Nacional de Inegeniería (UNI), contratada para realizar las pruebas de mecánica a la bicicleta de la ATU, su costo de producción podría bordear los 250 soles, pero el precio final en tiendas o lugares de ensamblaje dependería de cada local de venta. Algunos fabricantes consultados por El Comercio creen que el precio final de venta no debería subir de 500 soles, incluido el casco, las parrillas y las luces (componentes que individualmente bordean los 200 soles).

“Sí hay bicicletas en el mercado de 500 soles o menos, pero por ese precio no consigues los componentes que te vienen en este modelo, los cuales te están asegurando un mínimo de calidad necesaria para un vehículo de transporte, el cual te debe ofrecer confianza y te va a llevar de un destino a otros sin presentar problemas. A eso se le podría sumar algún tipo de financiamiento o bono para adquirirla de forma que se pueda asegurar que todo el que la necesite acceda a una”, cree Zegarra.

Estará equipada con luces recargables por USB para ser visibles a los choferes de vehículos motorizados, peatones y otros ciclistas (Foto: Alessandro Currarino).

Seguridad

El gobierno eligió una bicicleta de modelo urbano, con llantas de rodada estable hechas para ciudad, que buscan que haya un manejo eficiente, sin que haya mucha resistencia en el suelo, como lo tiene una bicicleta montañera.

“El manejo lo sentí cómodo y seguro. El hecho de que la manejes de forma erguida, te va a ayudar a que puedas ver todo tu camino sin necesidad de elevar el cuello, como sucede con otro tipo de bicicleta de carrera, deportivas o montañeras. Se siente como una bicicleta estable que no te va a dar problemas cuando estés manejándola. Ir rápido no es tan fácil, pero el objetivo de esta bicicleta no es ir rápido, sino trasladar a más personas en bicicleta. Considerando que el promedio de velocidad de una bicicleta en Lima es de 15 km/h, te va a ir muy bien con ella”, dice Octavio Zegarra.

El prototipo aprobado tiene la capacidad de adaptarse a mujeres y varones. Cuenta con luces, casco, una parrilla unida al chasis y otra parrilla desmontable (Foto: Alessandro Currarino).

“Al tener una sola velocidad, pero con una buena relación entre la catalina y un piñón , me fue fácil arrancar pedaleando desde cero y mantener un buen ritmo. Mantuve la velocidad de forma cómoda. Una sola velocidad es ideal para terrenos mayormente planos de Lima y Callao, y no necesitas más. Sus llantas hechas para ciudad, sin cocadas muy pronunciadas, nos vana ayudar a ser mas eficientes con la energía, ya que no se pegan al suelo como ocurre con las montañeras”, finaliza el ex director ejecutivo del Foro Mundial de la Bicicleta.

