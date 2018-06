Son las 5:00 a.m. Como cada día, Jaime Baldoceda Egoavil sale de su casa y se dirige rápidamente el destartalado vehículo por la avenida Túpac Amaru. No reparará que tres agentes de tránsito de la Policía Nacional lo siguen para una intervención en coordinación con la campaña #NoTePases.



Una vez advertida la presencia de los agentes, el conductor intenta reducir la marcha esperando no ser detenido. Esta vez fue inevitable.

Tal como lo advirtió ayer El Comercio, Baldoceda Egoavil no portaba ninguna documentación del vehículo requerida por el Ministerio de Transportes para circular. Es más, tampoco presentó su DNI al ser requerido por los agentes PNP.

Durante la intervención, Baldoceda no manifestó preocupación por el operativo ni por no tener los papeles reglamentarios. Por el contrario, explicó a los agentes que “solo” iba hasta el mercado de La Cumbre.

Cuando fue consultado por las placas de rodaje, el conductor sacó ambas matrículas de un agujero cerca a lo queda del techo del vehículo. No pudo explicar por qué motivo no estaban colocadas de manera correspondiente.

Baldoceda fue trasladado hasta la comisaría de la urbanización Santa Isabel, en Carabayllo. En el lugar explicó que el bus le pertenece a su padre, Esteban Baldoceda Vargas. Horas después, el conductor dejó la sede policial.

#NoTePases: así cayó el conductor del peor carro de Lima

El coronel PNP Guillermo Llerena explicó que Baldoceda fue sancionado con la infracción M03, por conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional. Además el bus será internado en un depósito.

En tanto el conductor recibirá una multa de 1 UIT, equivalente a S/ 4.150, y no será inhabilitado para obtener el brevete por tres años.

Tal como informó previamente este Diario, el Código Penal no incluye ninguna figura específica que sancione con cárcel por conducir de manera temeraria o con la licencia cancelada, a pesar de que ello genere un peligro concreto para terceros.

Respecto al vehículo, la policía debe coordinar con el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) para que este órgano de la municipalidad metropolitana averigüe quién es el propietario y pueda notificarle que será internado en el depósito. Mientras tanto, se quedará estacionado afuera de la comisaría.

