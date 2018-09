NoTePases: Daniel Urresti iba al volante con el brevete vencido

Mientras se desarrollaba la entrevista para la campaña de El Comercio 'Candidatos al volante' en el auto en movimiento, cerca de las 10:45 de la mañana en el Cercado de Lima, decidimos, frente a nuestras cámaras, revisar el historial de multas del candidato Daniel Urresti a través de la página web del sistema de puntos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La búsqueda arrojó que Urresti no ha recibido ninguna papeleta de tránsito ni de transporte en sus más de cuarenta años al volante. Sin embargo, el mismo portal web indicó que tenía la licencia de conducir vencida desde el último 25 de agosto del 2018. La entrevista con este Diario se realizó tres días después, el martes 28 de agosto.

Manejar con el brevete no vigente constituye una falta al Reglamento Nacional de Tránsito considerada muy grave. Se sanciona con una multa de 207 soles y la retención del vehículo.

“No me había dado cuenta, se me acaba de vencer. Tendré que hacer el trámite de revalidación. Yo no manejo mucho durante la campaña municipal”, dijo Urresti.

Al cierre de esta edición, el candidato aún no había renovado su brevete, según la web del MTC.