NoTePases | Fiscalía liberó a conductor que causó la muerte de un peatón

El lunes pasado por la noche, una combi del Consorcio Grupo Uvita que circulaba en la cuadra 11 de la avenida Sucre (Magdalena) atropelló y causó la muerte de César Nakamurakare Enobi, de 45 años, y dejó heridas a otras cuatro personas. Dos días después, el chofer de ese vehículo, Daniel Fiestas Mitchel, fue liberado por el fiscal José Ulloa Gavilano, de la fiscalía penal de Magdalena.



El conductor, de 32 años, tiene un historial de 8 papeletas impuestas desde el 2012, siete de ellas graves. Ha sido multado por hacer maniobras peligrosas, por no obedecer las señales de tránsito, manejar sin cinturón, sin luces y con los vidrios deteriorados o rotos. Tiene denuncias policiales anteriores por estar implicado en otros choques con daños materiales y lesiones.

El vehículo que manejaba, de placa F7C819, tiene una deuda sin pagar de S/4.150 por la infracción N56, por no permitir las acciones de fiscalización, al incumplir las indicaciones de la autoridad administrativa o fugarse.

Según fuentes del Ministerio Público, el plazo legal de 48 horas no ha sido suficiente para solicitar un pedido de prisión preventiva.

La fuente detalló que no existen imágenes que puedan aportar a la investigación y que no hay pruebas capaces de justificar una presunta negligencia, al no haberse obtenido las declaraciones de los heridos por haber estado internados. Al chofer responsable se le cancelará de por vida la licencia de conducir y seguirá siendo investigado en libertad.

Una de las heridas, María Aparicio, de 30 años, dijo a El Comercio que su condición es muy grave y necesita atención médica por los dolores en la columna que le produjo el impacto. Ella estaba dentro de la combi. Según contó, el chofer no iba a excesiva velocidad.

Sin embargo, según fuentes policiales, la causa del accidente habría sido la excesiva velocidad a la que iba la unidad. Los peritajes realizados al vehículo indican que la unidad no tuvo problemas técnicos. 

