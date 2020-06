El viernes 26 de junio, fotógrafos y un equipo periodístico de El Comercio recorrieron la principales vías de Lima y Callao para vivir en carne propia los días finales de la cuarentena vehicular. El resultado fue un regreso en el tiempo hasta marzo del 2020: intensa congestión vehicular, semáforos descoordinados, autos incendiados sin revisión técnica, un siniestro en miniván que dejó un fallecido y dos heridos, antiguas flotas de combis con millonarias deudas en papeletas y el retorno de la red de abogados dedicados a dilatar las multas de los infractores.

Controlar el aforo de los buses de Lima y Callao para lograr distanciamiento es todo un desafío para el gobierno, mientras llegamos a los últimos días de la cuarentena (Foto: César Grados).

6:50 A.M. El paradero Primera de Pro (Los Olivos) ha regresado a la normalidad: una gigantesca flota de unidades de la empresa La Nueva Estrella, con destino a Ancón, se acerca velozmente a tratar de ganar pasajeros. Solo la primera coaster de la caravana de color naranja, de placa F0Y-345, registra en el SAT una deuda de S/157 mil por infracciones cometidas en cuatro años, es decir, cinco veces el valor del vehículo, y 13 órdenes de captura (medidas cautelares). La que viene detrás de ella, de placa F2Y-600, reporta en el SAT una deuda en papeleta de más de S/22 mil. ¿Por qué debemos prestarle tanta atención a esta empresa de transportes?

Hasta el 2019, según el SAT, La Nueva Estrella encabezaba el ránking de empresas deudoras con S/7’901.000 en multas. Junto a ella opera una flota pirata paralela (Foto: Hugo Curotto)

A las 8:05 a.m. han recogido a unos 30 pasajeros que no respetan el distanciamiento en el vehículo. No hay fiscalizadores que lo puedan controlar. La Nueva Estrella debe recordarse siempre como un ejemplo de informalidad disfrazada de formalidad: paralelo a su flota formal, junto con ella opera una escuadra de buses piratas conocidos como los ‘anconeros’ con los mismos colores y distintivos, con la que pasa desapercibida entre los buses regulares, una estrategia utilizada por varias empresas para obtener ganancias sin pagar impuestos, sin ser regulada y evadiendo todos los controles.

Esta es una de las primera portadas de la campaña #NoTePases de El Comercio, que reporta la existencia de la empresa La Nueva Estrella, la cual debía 8 millones de soles en papeletas.

8:42 A.M. Los conductores piratas de La Nueva Estrella también ofrecen el servicio de colectivo. Ellos encabezan la lista de los mayores evasores de papeletas de Lima, con una deuda de casi S/8 millones, de acuerdo al SAT. Sobre el papel, La Nueva Estrella tiene 145 autos autorizados para circular en la capital, pero basta pararse en la Av. Alfonso Ugarte, para darse cuenta de que La Nueva Estrella tiene decenas de autos no autorizados que circulan por Lima. Entre la Panamericana Norte y el óvalo Bolognesi contamos más de 10 autos no habilitados con los colores y el logo de la compañía.

El primer paso para solucionar esta situación, que ocurre en toda la capital, es la reforma que prometió la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) para reordenar las rutas de 24 mil combis de Lima y Callao. Luego de 106 días con tránsito restringido por el estado de emergencia, no se conocen noticias sobre el ordenamiento de las rutas de los buses y las combis, ni de las futuras ampliaciones de los corredores complementarios. Por el contrario, hasta la fecha el transporte público de Lima continúa operando bajo el sistema “comisionista-afiliador”, en el que choferes, cobradores, dueños de ruta y propietarios de las combis no tienen ningún vínculo formal.

8:30 a.m. en Puente Nuevo. Combis con más de 20 años de antigüedad circulan repletas de pasajeros, en plena pandemia. Esta unidad de placa A2D-763 debe más de S/41 mil en papeletas. (Foto: Ángela Ponce)

9:20 A.M. El tráfico vehicular en el Cercado de Lima ha regresado a su realidad. El triple cruce del jirón Lampa con Roosevelt y Carabaya se convierte en un cuello de botella por un simple problema de semáforos: cuando la luz verde permite a los autos avanzar, solo lo hacen por 50 metros porque el próximo semáforo está en rojo y los obliga a detenerse en plena intersección. Esto ocurre en todo Lima porque los softwares de una gran parte de semáforos no son compatibles entre sí, lo que impide crear una continuidad (‘ola verde’ o coordinación) de los colores de las luces en una misma vía para darle fluidez. A las 9:35 continuamos por la avenida Arequipa y ocurre lo mismo en algunos tramos. Observe cómo las luces de los semáforos en esta vía no están coordinados entre sí:

A las 10:00 a.m . llegamos a la conclusión de que los semáforos no sincronizados nos han hecho perder cerca de 20 minutos en el tráfico solo por una falta de coordinación entre ellos. En un tramo de 16 kilómetros, un vehículo puede toparse con cerca de 10 intersecciones complejas, según estimaciones de la Policía Nacional. “Si los semáforos pudieran tener un mismo sistema o software y estuvieran coordinados, habría un ahorro de tiempo de dos minutos por cada intersección, es decir, ganaríamos hasta 30 minutos de tiempo en el tráfico [por tramo]”, asegura la urbanista Alexandra Ames.

Manuel Gregorio, conocido como ‘el hombre semáforo’ de Lima, un empresario que ha instalado semáforos de 600 intersecciones de la capital, explica que esto ocurre porque los softwares de gran parte de dispositivos no son compatibles, lo que impide crear continuidad de colores de las luces. “La solución es que el Gobierno exija a proveedores cumplir un solo protocolo para sincronizar semáforos”, dice.

10:25 A.M. Una minivan plateada que circulaba por la Panamericana Sur hacia el puente Primavera embiste y causa la muerte de un vendedor y hiere a otros dos personas. Esta unidad de placa V0D-371 iba repleta de carga y pasajeros, a pesar de ser uno de los vehículos más inestables para el transporte público. Estos modelos son los preferidos de los colectiveros y taxistas informales por su precio: cada día del 2019 ingresaron al país unas 25 unidades, uno cada hora, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Sin embargo, son los vehículos más peligrosos del mercado.

Una miniván repleta de pasajeros y carga se estrella y causa la muerte de una persona. Estos modelos se utilizan para el taxi colectivo a pesar de su inestabilidad.

Las ventajas que ofrecen las minivanes son su precio y capacidad, pero si uno se percata de sus condiciones de seguridad, concluirá que son armas mortales que se venden de una forma indiscriminada y, a la vez, causan miles de muertes en accidentes que se registran en las vías del país: no cuenta con una barra estabilizadora, no tiene frenos antibloqueo, solo el asiento del chofer viene con una bolsa de aire instalada, la estructura del habitáculo es inestable y sus puertas laterales son sensibles a los impactos. Si quieres leer más sobre el mortal negocio de las minivanes en el Perú, haz clic aquí o mira este video:

Tu navegador no implementa el elemento video .

Ni siquiera se venden en el país donde los fabrican: China. En agosto del 2017, el N300 no pasó las pruebas del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos Latin NCAP, uno de los más prestigiosos del mundo cuando se trata de seguridad automotriz. El Latin NCAP concluyó que este modelo es frágil para el transporte de pasajeros. Sin embargo, este Diario constató que el N300 y otros modelos son ofrecidos en diferentes establecimientos en Lima para hacer taxi colectivo. “Es el nuevo tico”, dice Franklin Barreto, coronel PNP (r) exjefe de Investigación de Accidentes. “La solución es que el Gobierno refuerce los parámetros de seguridad para importar vehículos”, agrega.

3:40 P.M . En la puerta del SAT (Cercado de Lima), la entidad municipal que recauda el dinero de las papeletas, han regresado a trabajar los miembros de una red de abogados dedicados a impugnar (reclamar) papeletas. Por S/10 ofrecen apelar las infracciones hasta que prescriban, incluidas las multas por incumplir el ‘pico y placa’ y las sanciones de la ATU a colectivos. Estos abogados están

Estos tramitadores se ubican frente al edificio del SAT y llaman a clientes infractores de tránsito para ofrecerles abogados, entre ellos, Carlos de la Cruz. (El Comercio)

Esto sucede porque la ley permite a los infractores presentar descargos, reconsideraciones, apelaciones y otros recursos hasta que la multa prescriba. Desde la imposición de una papeleta pueden pasar 4 años sin que esta sanción se haga efectiva. El reclamo de la papeleta entra al sistema administrativo, se congela su efecto por años hasta que prescribe. Mientras tanto tú puedes seguir manejando y no te van a quitar el carro. En el 2018, dimos a conocer al ‘salvador’ de los peores infractores del país. Aquí les dejamos el video:

A las 4:30 P.M. un incendio de un auto cerca del cruce de las avenidas México y Aviación nos recuerda la falta de control del MTC a las plantas de revisiones técnicas en el Perú. La imagen fue capturada por un lector de la campaña #NoTePases de El Comercio:

Hasta la fecha, no se conocen cambios en el gobierno para evitar la proliferación de empresas que emiten certificados de revisión técnica sin evaluar correctamente a los vehículos. Esto ocurre desde hace más de 10 años y se comprueba luego de que ocurre un siniestro vial. El 25 de mayo pasado, murió un ciclista atropellado en La Molina el primer día en que liberaron el uso del auto particular. El carro de placa AXZ637 tenía frenos que funcionan al 30%, pero aún así aprobó revisión técnica.

Murió un ciclista atropellado en La Molina el primer día en que liberan el uso del auto particular.



El propietario del carro tiene brevete suspendido y una papeleta sin pagar.



El auto de placa AXZ637 tiene frenos que funcionan al 30%, pero aún así aprobó revisión técnica. pic.twitter.com/o8DGSCV1QD — Juan Pablo León 🇵🇪 (@mal_menor) May 26, 2020

7:00 P.M. en la autopista Ramiro Prialé . Aquí, la curva que no se aplana es la del tráfico vehicular: a pesar de que no ha concluido el Estado de Emergencia, ya se registran niveles de congestión similares a los que había antes de la pandemia. Los datos estadísticos de Waze, publicados en redes sociales, también indican que los niveles de aglomeración de vehículos tienden a regresar a la normalidad que se vivía hasta inicios de marzo.

No te pases: pistas Lima y Callao 1

La curva que no se aplana es la del tráfico vehicular: el 26 de junio se registraron niveles de congestión similares a los que había antes de la pandemia.