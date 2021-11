El jueves 4 de noviembre se oficializó el nombramiento de Doris Violeta Alzamora Castillo como nueva jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán). Un día después de asumir sus labores, la abogada especialista en gestión pública y consultora en temas de tránsito y transporte, se reunió con gremios de autos colectivos de todo el país y empezó a firmar acuerdos.

De acuerdo al acta a la que pudo acceder El Comercio, los participantes del encuentro fueron: Marco Antonio Mejía Medrano, presidente de la Federación de Autos Colectivos del Perú, Julio Pompeyo Campos Cárdenas de ASETAX -Perú, Wincler Almazor Delgado Monteza, vocero de la Federación de Autos Colectivos, Juan Carlos Huamaní Hilario, presidente de la Federación de Transportistas Unidos del Sur - Región Ica.

También participaron Pablo Gutiérrez Ramos, presidente de la Asociación Macro Región Centro M-2, Manfren Baquerizo Cárdenas, coordinador de la Federación de Autos Colectivos, Aldo Velásquez Ayala, secretario de Actas de la Confederación Nacional de Transportistas en Auto Colectivos, René Gutiérrez, presidente de Fetramar, Víctor Torredo Vásquez, director de la Asesoría de Prensa de Transportistas y Melissa Analy Bringas Negreiros y José Luis Ramírez Huamán de la Federación de Autos Colectivos.

El Comercio tuvo acceso al acta de la reunión que sostuvo la nueva jefa de la Sutrán con gremios de colectiveros de todo el país. (Foto: El Comercio)

Mientras que entre las autoridades que asistieron, además de la jefa de Sutrán, se encuentran Luz angélica Apolinario Llanco, directora de la oficina de Diálogo y Gestión Social y Fernando Hugo Cerna Chorres, director general de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal.

El pacto

El acta muestra que se llegó a a 4 acuerdos y entre ellos, los gremios “plantearon la necesidad de impulsar la reglamentación de la Ley 31096″ conformando un grupo de trabajo que se reunirá el próximo o viernes 12 de noviembre “en la que participarán los autos colectivos, así como los M1 y M2″.

Vale indicar que uno de los pedidos que se hizo al Gobierno cuando se anunció el paro de transportistas para el pasado 8 de noviembre fue la “dación y publicación del reglamento de la ley Nº 31096, ley que precisa los alcances de la formalización del Servicio de Transporte en auto colectivo”.

El acta muestra que se llegó a a 4 acuerdos y entre ellos, los gremios “plantearon la necesidad de impulsar la reglamentación de la Ley 31096″. (Foto: el Comercio)

Es importante precisar que la Ley 31096 establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en auto colectivo y fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República en diciembre del 2020. Sin embargo, en febrero de este año, la Procuraduría en Asuntos Constitucional del Ministerio de Justicia, a pedido del Ministerio de Transportes, presentó una demanda de inconstitucionalidad.

En ese momento, las autoridades del MTC consideraron que la norma era riesgosa y “podría generar el aumento de accidentes de tránsito” porque reduciría los estándares de prestación de servicio de transporte terrestre en el ámbito nacional y regional al permitir que el servicio se realice en vehículos pequeños “con más probabilidades de causar daños fatales a sus ocupantes”. En abril, el Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto su decisión sobre esta demanda.

Otro de los acuerdos fue que la Sutrán revise con la gerencia de Fiscalización los procedimientos e implemente mejoras dentro del marco legal. Como ya se conoce, los autos que brindan el servicio ilegal de colectivo no tienen paraderos formales, no rinden control de horarios y en muchos casos los conductores pueden manejar 16 horas sin descanso, además, poseen un sistema que depende de la velocidad para llenar el vehículo y obtener más ganancias, no tributan ni tienen control de GPS, entre otras carencias.

Según el último punto del acta, se ha pactado otra reunión para el próximo 10 de noviembre a las 10:00 a.m. “Los gremios de autos colectivo se comprometen a seguir dialogando con el Ejecutivo, a través de los canales formales establecidos a mantener la paz social”, se lee en el cuarto ítem.

Hasta el cierre de esta nota, ni la Sutrán ni ninguna otra autoridad de transporte hizo pública esta reunión ni los acuerdos a los que se ha llegaron durante el encuentro con estos gremios de colectiveros.

