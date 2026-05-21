El cierre del acceso a la Vía Expresa Paseo de la República generó congestión vehicular este jueves 21 de mayo. La medida responde a las obras de interconexión entre la Línea 2 del Metro de Lima y la Estación Central del Metropolitano.

La restricción aplica para el paso a desnivel ubicado antes de la Plaza Grau en sentido norte a sur. Esta intervención inició a las 11:00 p.m. del miércoles según dispuso la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Cierre del acceso a la Vía Expresa y al túnel del Metropolitano por obras de Línea 2. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Cierre del acceso a la Vía Expresa y al túnel del Metropolitano por obras de Línea 2. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Cierre del acceso a la Vía Expresa y al túnel del Metropolitano por obras de Línea 2. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Los conductores reportaron largas filas y demoras significativas en el Paseo de los Héroes Navales durante las primeras horas de la mañana. Muchos usuarios manifestaron desconocimiento sobre el inicio de los trabajos en esta zona del Cercado de Lima.

El tránsito lento afecta a taxis, buses y vehículos particulares que circulan hacia los distritos del sur. Ciertos choferes indicaron retrasos de hasta tres horas para completar sus recorridos habituales por la avenida principal.

Los trabajos corresponden a la construcción de un túnel subterráneo de 180 metros de longitud. Esta infraestructura permitirá la conexión física entre los dos sistemas de transporte masivo de alta capacidad de la capital.

Cierre del acceso a la Vía Expresa y al túnel del Metropolitano por obras de Línea 2. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Cierre del acceso a la Vía Expresa y al túnel del Metropolitano por obras de Línea 2. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Cierre del acceso a la Vía Expresa y al túnel del Metropolitano por obras de Línea 2. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

El plan de ejecución de esta fase contempla una duración de 21 días calendario. Durante este periodo, el personal de la obra trabaja en turnos continuos para cumplir los plazos establecidos por el consorcio encargado.

La ATU habilitó un desvío que utiliza la rampa de ingreso situada 100 metros después de la Plaza Grau. Los vehículos mantienen tres carriles disponibles en la superficie de Paseo de la República para continuar su trayecto.

Orientadores de la entidad estatal y agentes de la Policía Nacional permanecen en el área para guiar el flujo vehicular. La institución recomienda a los ciudadanos planificar sus viajes y anticipar el cambio de carril.