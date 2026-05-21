Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cierre del acceso a la Vía Expresa y al túnel del Metropolitano por obras de Línea 2. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Cierre del acceso a la Vía Expresa y al túnel del Metropolitano por obras de Línea 2. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

El cierre del acceso a la Vía Expresa Paseo de la República generó congestión vehicular este jueves 21 de mayo. La medida responde a las obras de interconexión entre la Línea 2 del Metro de Lima y la Estación Central del Metropolitano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.