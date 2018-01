Panamericana Sur no será cerrada por misa papal en Las Palmas

A través de un comunicado, Rutas de Lima dio a conocer la suspensión del Plan Verano 2018 por la misa del papa Francisco en la Base Aérea Las Palmas en Surco, a realizarse este domingo 21 de enero.



Según informó Rutas de Lima, a solicitud de la Municipalidad de Lima, este domingo se modificará el horario de cambio de sentido para el regreso a Lima, el cual se aplicará de 2 p.m. a 6 p.m.



La Gerencia de Transporte Urbano (GTU), a través de una resolución emitida el 17 de enero, anunció la modificación del horario en el cambio de sentido para los vehículos que retornarán a Lima.

Ante ello, se aumentarán dos carriles adicionales para los vehículos que circulan de sur a norte, reduciendo a uno la cantidad de carriles disponibles para quienes se dirijan a las playas del sur en dicho horario y en el tramo comprendido desde Santa María hasta el puente Atocongo.

Se recomendó que las personas que deseen ir al sur el domingo 21 lo hagan entre las 7 a.m. y 10 a.m. y quienes retornen lo realicen por la mañana o en la noche a partir de las 9 p.m. Rutas de Lima resaltó que la Panamericana Sur no será cerrada.



