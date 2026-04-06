Resumen

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Un accidente en la Panamericana Sur ocurrió al parecer por exceso de velocidad. Foto: GEC referencial
Un accidente en la Panamericana Sur ocurrió al parecer por exceso de velocidad. Foto: GEC referencial
Por Redacción EC

Dos heridos dejó el choque entre una motocicleta y una camioneta en el kilómetro 9 de la Panamericana Sur, en el límite de Surco con San Juan de Miraflores, al promediar las 5 de la mañana de hoy, lunes 6 de abril. Al parecer, el exceso de velocidad habría causado el accidente.

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