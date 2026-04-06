Dos heridos dejó el choque entre una motocicleta y una camioneta en el kilómetro 9 de la Panamericana Sur, en el límite de Surco con San Juan de Miraflores, al promediar las 5 de la mañana de hoy, lunes 6 de abril. Al parecer, el exceso de velocidad habría causado el accidente.
Según RPP, la motocicleta, con dos personas a bordo y que realizaba el servicio de delivery, impactó de manera violenta con el vehículo color blanco de placa BDK655. Tanto el piloto como copiloto quedaron tendidos en la pista.
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En tanto, Yoselin Cayata Herrera, conductora de la camioneta, fue trasladada junto a su vehículo a la comisaría de Pamplona 1 para continuar con las investigaciones de rigor.
Durante varios minutos, este accidente provocó congestión vehicular en la vía auxiliar.
Reportaje sobre un incendio de medianas a grandes proporciones registrado en un almacén de colchones en San Juan de Lurigancho (SJL). El siniestro fue controlado por más de 15 unidades de bomberos. Se reportan pérdidas materiales totales, sin víctimas mortales. La zona urbanizada generó preocupación entre vecinos.