Con el objetivo de garantizar un retorno ordenado, fluido y seguro de los veraneantes que viajaron a las playas del sur durante las celebraciones de fin de año, este domingo se ejecutará el plan de retorno vehicular en la Panamericana Sur, informó la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

La medida responde al desplazamiento masivo registrado en los últimos días, cuando se estima que cerca de 150 mil vehículos salieron de Lima hacia el sur. El operativo es resultado de la coordinación entre la MML, la Dirección de Tránsito, Transportes y Seguridad Vial y la División de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El plan, a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), contempla el cambio temporal del sentido de la vía hoy domingo, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., desde la playa Santa María hasta el intercambio vial Atocongo. Durante ese periodo, el tránsito en sentido sur–norte contará con cinco carriles habilitados, en lugar de los tres habituales, a fin de agilizar el ingreso a la capital.

Plan retorno en la Panamericana Sur se aplica hoy tras masiva salida por Año Nuevo. (Foto: Andina)

En paralelo, los conductores que se desplacen desde Lima hacia el sur deberán utilizar un desvío a la altura del kilómetro 35, por un carril de la antigua Panamericana Sur, desde el puente Arica hasta Santa María del Mar, en el kilómetro 50, según detallaron las autoridades municipales.

MML activa plan especial de retorno vehicular en la Panamericana Sur. (Foto: Andina)

Estas acciones forman parte del Plan Verano 2026 y se replicarán todos los domingos de enero, febrero y marzo, así como el domingo 5 de abril, en el mismo horario. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones, revisar el estado del tránsito antes de viajar, evitar las horas de mayor congestión, verificar las condiciones del vehículo y respetar los límites de velocidad.

Asimismo, recordaron que se encuentra habilitada la Central de Emergencias 939 561 906 para reportar accidentes, solicitar auxilio vial u otros incidentes. Para el desarrollo del operativo, la Municipalidad de Lima dispondrá de 25 vehículos de asistencia vial, 10 camionetas de serenazgo, 30 motocicletas, 12 grúas, dos ambulancias y 80 operarios especializados de Emape, con el fin de atender cualquier eventualidad y garantizar un retorno seguro a la capital.

