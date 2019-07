Panamericanos 2019: el día con mayor restricción vehicular en Lima [MAPA]

En un solo día y de manera simultánea, dos maratones y una triatlón se celebrarán en la capital como parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.



Se trata del 27 de julio, un día que tendrá alta restricción vehicular en varios distritos.



La organización de Lima 2019 emitió un comunicado que explica los detalles de las maratones femenina y masculina. En él sostiene que los 36 maratonistas de talla mundial que participarán tendrán como punto de partida y de llegada el Parque Kennedy de Miraflores. Esta prueba comprende un recorrido de 42,195 Kilómetros.



La largada de damas será a las 8:30 a.m. y la de varones inicia una hora después. Se recorrerá la avenida Arequipa, rumbo al centro de Lima, y el retorno será por las avenidas Arequipa, Pardo, los malecones de la Reserva y Cisneros y las avenidas Armendáriz, Larco hasta la meta final en el Parque Kennedy.



El trayecto integra los distritos del Cercado de Lima, Lince, Miraflores y San Isidro, cuyas vías tendrán una restricción vehicular. Este mapa contempla la ruta del circuito:

Esta es la ruta de las dos maratones que se correrán en simultáneo el 27 de julio. elcomercio

Para el certamen destaca la participación de los maratonistas peruanos Gladys Tejeda, Inés Melchor, Cristhian Pacheco y Willy Canchanya. La maratón es uno de los deportes de ruta que podrán verse de forma gratuita, y se espera que cerca de diez mil personas acompañen a los deportistas alentando a lo largo del recorrido.



El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 hace una invocación a los espectadores que acudirán a alentar a los deportistas, a no lanzar objetos a la ruta de competencia, como botellas, banderines, flores, globos, entre otros; no intentar refrescar a los atletas con botellas de agua, ya que tienen estaciones especiales de hidratación; a no interferir en el circuito de competencia, sea caminando, corriendo o en bicicleta; y a no llevar mascotas, ya que pueden interrumpir la participación del atleta durante el evento.

Cabe precisar que durante los días de competencia se realizarán cierres de vías a lo largo del circuito por lo cual, se exhorta a la ciudadanía a ser tolerantes con las implicancias que tiene el evento.



El mismo 27 de julio se celebrará una triatlón en la Costa Verde. Este es un deporte olímpico​ que consiste en realizar tres disciplinas deportivas: natación, ciclismo y carrera a pie, que se realizan en orden y sin interrupción entre una prueba y la siguiente.



Ese día, la competencia de damas será de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y la de varones será de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Dos días después, el 29 de julio, se realizará una triatlón mixta de 9:00 a.m. a 10:45 a.m.