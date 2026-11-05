La Municipalidad de Lima anunció un plan especial de seguridad y desvíos vehiculares en el Centro Histórico de Lima con motivo de la visita del papa León XIV, cuyos primero días en el Perú serán los días 11 y 12 de noviembre. La medida contempla restricciones al tránsito, anillos de seguridad y rutas diferenciadas de acceso para el público, invitados y representantes de la prensa.

De acuerdo con el mapa difundido por la comuna limeña, el perímetro de seguridad comprenderá el área delimitada por las avenidas Tacna y Abancay, así como los jirones Amazonas, Cuzco y Emancipación.

Dentro de esta zona se establecerán dos anillos de seguridad y diversos puntos de control para regular el ingreso y la circulación de personas.

Plan de desvíos en el Centro Histórico por visita del papa León XIV. (Municipalidad de Lima)

Rutas de acceso y circulación

Para el ingreso del público en general se han establecido accesos señalizados en el sector occidental del perímetro, próximos a los jirones Conde de Superunda, Callao y Jr. de la Unión. Los asistentes deberán pasar por los respectivos puntos de control antes de ingresar a la zona de actividades.

En tanto, los invitados tendrán una ruta de acceso diferenciada por los jirones Junín y Huallaga, mientras que los representantes de la prensa utilizarán un recorrido específico por el jirón Carabaya.

Respecto al tránsito vehicular, el esquema municipal identifica rutas de circulación pública en las avenidas Tacna, Abancay y Nicolás de Piérola, además de los accesos por las vías que rodean el perímetro de seguridad. La circulación estará sujeta a las restricciones y controles establecidos durante ambas jornadas.

Dentro del área delimitada se ubican puntos clave de la capital como el Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno, la Plaza Mayor, la Catedral de Lima, la Plaza San Martín y las estaciones del Metropolitano Tacna y Jirón de la Unión.

Horarios de apertura

La Municipalidad de Lima también informó que las puertas de acceso se abrirán en dos horarios: el miércoles 11 de noviembre desde las 12:00 del mediodía y el jueves 12 de noviembre desde las 5:00 a.m.

La comuna exhorta a los ciudadanos y conductores a tomar sus precauciones, considerar rutas alternas y seguir las indicaciones del personal encargado de la seguridad y el ordenamiento del tránsito durante las actividades programadas por la visita del pontífice.