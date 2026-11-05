El papa León XIV saluda a la multitud a su llegada a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para su audiencia general semanal el 4 de noviembre de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
El papa León XIV saluda a la multitud a su llegada a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para su audiencia general semanal el 4 de noviembre de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima anunció un plan especial de seguridad y desvíos vehiculares en el Centro Histórico de Lima con motivo de la visita del papa León XIV, cuyos primero días en el Perú serán los días 11 y 12 de noviembre. La medida contempla restricciones al tránsito, anillos de seguridad y rutas diferenciadas de acceso para el público, invitados y representantes de la prensa.

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