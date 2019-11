‘Colectiveros’ insisten en marchar pese a que Mininter les retiro el permiso

Ramón Rubín, director colegiado nacional de defensa de la Confederación Nacional de Transportistas (Conatra) en integración con la alianza gremial de transportistas, afirmó que la resolución que dejó sin efecto el paro de 24 horas que acatan los conductores de los taxis colectivos no tiene validez debido a que no han sido notificados.

Desde la Plaza San Martín, el representante del gremio de taxi colectivo mostró el documento Resolución Directoral N°2359-2019-IN-VOI-DGIN-DAEG-OP, de fecha 22 de noviembre, en la que la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías de la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN) del Ministerio del Interior brinda las garantías para la movilización denominada “Marcha pacífica por la formalización del taxi colectivo cese del retiro de placas y retención de licencias” programada a partir de las 08:00 hasta el mediodía de este 25 de noviembre, con un aforo aproximado de 20.000 personas.

No obstante, al ser consultado respecto a la Resolución Directoral N°2363-2019-IN-VOI-DGIN-DAEG-OP, emitida este lunes que deja sin efecto la movilización, atinó a señalar que no han sido informados sobre la medida. “Eso no vale [¿Pero hay una resolución directoral?] No está notificado. No nos han notificado, y si no está notificado no vale”, señaló.

Ramón Rubín indicó que una comitiva busca llegar hasta Palacio de Gobierno para entregar un documento dirigido al presidente Martín Vizcarra a fin de establecer una mesa de diálogo en la que participen las autoridades del sector como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Recordó que demandan que el servicio que prestan sea formalizado. Insistió en que el Ejecutivo emita un decreto de urgencia que les permita continuar operando en las vías de la ciudad.

“El objetivo como hemos sacado los permisos correspondientes presentados a la DGIN es llegar hasta aquí, y de manera pacífica como estamos demostrando aquí reunidos. [Lo que queremos] es que la comitiva vaya hasta la Presidencia de la República y aperturar una mesa de técnica de diálogo”, añadió.

“Nosotros tenemos una alianza gremial de transportistas en la cual nosotros nos hemos unido para hacer escuchar nuestra voz en un solo idioma: mesa técnica de diálogo que se aperture a través de la Presidencia de la República y el MTC conjuntamente con la Autoridad de Transporte Urbano para que nos integren”, dijo.

En víspera, la presidenta del Consejo Directivo de la ATU, María Jara, descartó que eventualmente se publique una ley que favorezca el servicio que brindan los conductores de taxis colectivos. Señaló que establecer una norma que permita su formalización provocaría que se pierdan y planteen nuevos arbitrajes.

‘Colectiveros’ insisten en marchar pese a que Mininter les retiro el permiso