Desde la madrugada de hoy, miércoles 14 de enero, la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó más de 13 mil agentes en varios puntos de Lima Metropolitana para resguardar y garantizar la seguridad de los pasajeros, choferes y cobradores, durante el paro de transportistas convocado por varios sectores del gremio ante los constantes ataques de organizaciones criminales.

El general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal de la PNP, precisó que el despliegue en principales paraderos y corredores viales incluye 312 vehículos patrulleros, 540 motocicletas y cuatro drones.

¿Cuántas unidades de transporte acatarán el paro del 14 de enero y por cuánto tiempo no operarán? (Foto: Radio Miraflores - Composición EC)

Lozada indicó que estas acciones se dan en zonas de alta afluencia de pasajeros como el Puente Nuevo, el óvalo de Puente Piedra, el óvalo de Atocongo y distintos puntos de los conos norte, sur y este de Lima.

Además, el general Lozada anunció que la PNP cuenta con 13 buses propios que podrán ser utilizados para llevar gratis a los usuarios en caso se presenten contingencias o interrupciones del servicio de transporte público en los principales corredores viales.

Entre otro de los acuerdos con los transportistas, el alto mando apuntó que efectivos policiales uniformados y de civil suben a los buses para reforzar la seguridad en terminales y empresas de transporte, con el objetivo de prevenir atentados.

En tanto, Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, detalló a América Noticias que esperan la llegada del presidente José Jerí a la plazuela de Acho, donde se encuentran concentrados, para sostener una reunión. “No hemos nacido para hacer paros, pero esta situación no da para más”, recalcó.

Lucha contra la criminalidad

En medio de este operativo, Lozada resaltó que la PNP continúa ejecutando acciones permanentes de inteligencia e investigación a través de direcciones especializadas como Dirincri, Dipincri, la División de Secuestros y el Grupo Especial contra el Crimen Organizado.