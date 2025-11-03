Paro de transportistas en vivo hoy, martes 4 de noviembre | Últimas noticias de la protesta en Lima y Callao
Martín Ojeda, dirigente del gremio de Transportistas Unidos, indicó a El Comercio que más 8 mil buses pertenecientes a cerca de 300 empresas de transporte urbano de Lima y Callao no saldrán a circular por las calles de la capital, tal como ocurrió el pasado 6 de octubre.
Distintos gremios de transportistas formales acatarán este martes, 4 de noviembre, un nuevo paro en Lima y Callao por los recientes atentados y asesinatos contra trabajadores del sector en diferentes partes de la capital.
