La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) garantizó la operatividad al 100 % de los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, Líneas 1 y 2 del Metro de Lima, y el servicio AeroDirecto este lunes 6 de octubre, ante el anunciado “apagado de motores” convocado por diversos gremios de transporte.

A través de un comunicado, indicó que el Metropolitano y los corredores complementarios operarán desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. y los buses alimentadores, de 5:00 a.m. a la medianoche.

Precisó que la Línea 1 del Metro de Lima funcionará de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.; la Línea 2, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., y el AeroDirecto, de manera habitual.

“La ATU supervisará las operaciones en tiempo real desde su Centro de Gestión y Control, en coordinación con la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los usuarios en estaciones y terminales”, afirmó.

Mencionó que personal de la ATU estará desplegado en distintos puntos de la ciudad para apoyar a los usuarios del servicio.

“Se recomienda a los usuarios utilizar transporte público autorizado y, de ser posible, viajar en horas valle para evitar aglomeraciones”, acotó.

#ATUInforma | Ante el paro convocado para mañana por un sector de transportistas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comunica lo siguiente: pic.twitter.com/kcaHYtrQc7 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 5, 2025

Nueva paralización

Como se recuerda, el gremio de transporte formal de Lima y Callao anunció que este lunes 6 de octubre realizará un “apagado de motores” de 24 horas, tras el asesinato del conductor Daniel José Cedeño Alfonso, ocurrido el sábado en San Juan de Miraflores.

La medida fue confirmada por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), quien explicó que el paro es una acción simbólica y pacífica ante la ola de violencia que afecta al sector.

“No habrá marchas ni bloqueos. Simplemente no saldremos a trabajar. Este apagado de motores es un grito de desesperación frente al terror que vivimos los transportistas”, declaró el dirigente de transporte.

El “apagado de motores” incluirá a las principales empresas formales de transporte urbano que operan en los conos norte, sur y este, así como en el Callao. Se trata del mismo gremio que en abril protagonizó el único paro en el que no circuló ningún bus formal en la capital.

¿Qué empresas de transporte público acatarían la medida?

La paralización de este lunes 6 de octubre sería acatada por las empresas que conforman la CIT. Estas son:

La 50.

Santa Catalina.

Evipusa.

Edilberto Ramos.

Consorcio Villa.

La Zeta.

Etuchisa-Los Chinos.

El Cóndor SAC.

Urbanito.

Nueva América.

Translicsa.