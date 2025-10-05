Este lunes 6 de octubre diversas empresas de transporte público de Lima y Callao acatarán un “apagado de motores”, una medida de fuerza motivada en solidaridad con un chofer de bus que fue asesinado a balazos por presuntos extorsionadores en San Juan de Miraflores.

Este nuevo crimen se suma a una lista de ataques y amenazas de extorsión que ponen en riesgo la vida de conductores y empresarios. Además, generó la indignación de varios gremios de transportistas, que participaron en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso.

Daniel José Cedeño Alfonso, de la empresa Lipetsa, también conocida por sus usuarios como “Los Triángulos”, fue acribillado por desconocidos a bordo de una motocicleta mientras cumplía su jornada laboral.

La víctima conducía el bus con dirección a la avenida Los Héroes. En ese momento una moto se detuvo a corta distancia y uno de sus ocupantes descendió y disparó directamente contra el conductor, en medio del tráfico detenido.

Representantes de la compañía denunciaron que desde hace meses reciben amenazas de bandas criminales, que exigen pagos a cambio de no atentar contra sus choferes o unidades. “Tenemos miedo. Nadie está seguro, ni siquiera si uno paga lo que piden”, declaró un conductor de la misma línea, quien pidió reserva de su identidad.

Ante ello, diversos gremios de transporte anunciaron que acatarán un “apagado de motores”, que consiste en la paralización de sus labores. A diferencia de otras ocasiones, no han previsto salir a marchas por las calles de Lima.

¿Qué empresas acatarán paralización?

A través de sendos comunicados enviados a este Diario, diversas empresas de transporte público de Lima y Callao anunciaron que acatarán la medida de protesta. Ellas son:

Etuchisa-Los Chinos: Anunció en un comunicado que apoyará el paro “respetando los acuerdos de los transportistas del cono norte, cono este y cono sur”.

Anunció en un comunicado que apoyará el paro “respetando los acuerdos de los transportistas del cono norte, cono este y cono sur”. El Rápido S.A.: Exige medidas por parte del Gobierno para “garantizar la seguridad y bienestar de todos”, además de soluciones concretas por parte del Estado.

Exige medidas por parte del Gobierno para “garantizar la seguridad y bienestar de todos”, además de soluciones concretas por parte del Estado. Transportes Cruz del Centro S.A.: Informó que se unirá a la marcha y apagará sus motores para exigir a las autoridades una pronta investigación y justicia.

Informó que se unirá a la marcha y apagará sus motores para exigir a las autoridades una pronta investigación y justicia. Vipusa: Anunció su apoyo al paro exigiendo a las autoridades y al Estado garantizar la seguridad y el derecho a la vida de todos los ciudadanos peruanos y del sector del transporte.

Anunció su apoyo al paro exigiendo a las autoridades y al Estado garantizar la seguridad y el derecho a la vida de todos los ciudadanos peruanos y del sector del transporte. 41 S.A.: Comunicó su apoyo a la medida de fuerza en solidaridad con el chofer asesinado de la empresa Lipetsa.

Comunicó su apoyo a la medida de fuerza en solidaridad con el chofer asesinado de la empresa Lipetsa. Ruta 1261: Apoyará la paralización “ante el aumento alarmante de extorsión y sicariato” contra los conductores y la población. El martes 7 de octubre retomará su servicio de manera regular.

Nueva medida de protesta

Como se recuerda, el gremio de transporte formal de Lima y Callao anunció que este lunes 6 de octubre realizará un “apagado de motores” de 24 horas, tras el asesinato del conductor Daniel José Cedeño Alfonso, ocurrido en San Juan de Miraflores.

La medida fue confirmada por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), quien explicó que el paro es una acción simbólica y pacífica ante la ola de violencia que afecta al sector.

“No habrá marchas ni bloqueos. Simplemente no saldremos a trabajar. Este apagado de motores es un grito de desesperación frente al terror que vivimos los transportistas”, declaró el dirigente de transporte.

El “apagado de motores” incluirá a las principales empresas formales de transporte urbano que operan en los conos norte, sur y este, así como en el Callao. Se trata del mismo gremio que en abril protagonizó el único paro en el que no circuló ningún bus formal en la capital.

¿Qué otras empresas apoyarán la medida?

La paralización de este lunes 6 de octubre sería acatada por las empresas que conforman la CIT. Estas son:

La 50.

Santa Catalina.

Evipusa.

Edilberto Ramos.

Consorcio Villa.

La Zeta.

El Cóndor SAC.

Transportes Huáscar S.A.

Los Loritos