El vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), Walter Carrera, confirmó que su gremio no participará del “apagado de motores” convocado por otros gremios para este lunes 6 de octubre en Lima y Callao.

No obstante, en diálogo con Canal N, recordó que respaldaron otras movilizaciones realizadas en el pasado e indicó que su organización evalúa sumarse a una medida nacional prevista para mediados de octubre junto a otros colectivos del transporte.

“Nosotros no vamos a participar porque estamos tratando de coordinar con las diferentes organizaciones sociales”, señaló Carrera, quien criticó duramente la falta de voluntad política del Gobierno para enfrentar la criminalidad.

“Hemos visto que falta voluntad política, no hay estrategia ni inteligencia operativa para enfrentar al crimen organizado. Todos los días siguen muriendo diversos conductores y es por eso que nosotros hemos estado realizando constantes movilizaciones”, subrayó.

Carrera también informó que su gremio trabaja con el Colegio de Abogados y organizaciones sociales en la convocatoria de un “pacto histórico en defensa de la vida, contra la criminalidad y por la recuperación del Estado de derecho”.

Como se recuerda, el gremio de transporte formal de Lima y Callao anunció que este lunes 6 de octubre realizará un “apagado de motores” de 24 horas, tras el asesinato del conductor Daniel José Cedeño Alfonso, ocurrido el sábado en San Juan de Miraflores.

La medida fue confirmada por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), quien explicó que el paro es una acción simbólica y pacífica ante la ola de violencia que afecta al sector.

“No habrá marchas ni bloqueos. Simplemente no saldremos a trabajar. Este apagado de motores es un grito de desesperación frente al terror que vivimos los transportistas”, declaró el dirigente de transporte.

El “apagado de motores” incluirá a las principales empresas formales de transporte urbano que operan en los conos norte, sur y este, así como en el Callao.

Se trata del mismo gremio que en abril protagonizó el único paro en el que no circuló ningún bus formal en la capital.