La inseguridad golpea con fuerza al sector transporte. Según cifras de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), entre enero y julio de este año 65 choferes fueron asesinados como consecuencia de la extorsión, el cobro de cupos y ajustes de cuentas.
Ante esta crisis, el gremio anunció un paro desde este jueves 21 de agosto a las 7:00 a.m., con concentración en la Plaza 2 de Mayo y marcha hacia el Congreso de la República.
“Vamos a paralizar nuestros servicios porque, hasta el momento, los transportistas no tenemos respuesta por parte de este gobierno. Hemos tenido dos meses de conversaciones con el Congreso para abordar la inseguridad, pero siguen matando a nuestros choferes y atentando contra nuestros terminales y buses”, declaró un vocero de Anitra a Buenos Días Perú.
“En realidad, todos los peruanos estamos expuestos a estas bandas criminales, a las muertes que vemos a diario a través de los medios. ¿Qué hacen las autoridades? No están haciendo nada, incumplen el compromiso. […] La criminalidad se ha incrementado después de las conversaciones que hemos tenido”, agregó.
El dirigente detalló que 460 empresas y más de 20 mil unidades se sumarán a la paralización. Además, advirtió que si en un plazo de 30 días no existen resultados concretos, el gremio convocará a un paro nacional indefinido junto a otras organizaciones sociales.
“Vamos a luchar para defender la vida. Este gobierno se ha olvidado de dar seguridad a la población en general. A pesar de que nosotros como seres humanos no somos el fin supremo de la sociedad y el Estado tiene que darnos la seguridad”, mencionó.
Por otro lado, criticó la falta de resultados de las mesas de diálogo sostenidas con el Ministerio del Interior y el Congreso.
“Falta voluntad política. El Ejecutivo debe garantizar presupuesto, chalecos y tecnología para la Policía, que también está siendo víctima de la criminalidad. No hay articulación de las instituciones del Estado”, denunció el representante.
La medida, sin embargo, no cuenta con consenso total. Algunos gremios señalaron que no se plegarán al paro por la crisis económica, lo que fue criticado por la dirigencia de Anitra como una postura “sin corazón”.
