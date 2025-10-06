ATU suspende rutas del Metropolitano por bloqueos y enfrentamientos durante paro de transportistas en Carabayllo. (Foto: Captura/Canal N)
Redacción EC
La jornada de en Lima alcanzó un punto crítico la mañana de este lunes 6 de octubre en el distrito de , donde un grupo de manifestantes bloqueó la avenida Túpac Amaru en ambos sentidos, quemó llantas y se enfrentó con efectivos de la (PNP).

LEE: Metropolitano: pinchan llantas de bus en Estación Universidad en Comas

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 24 de la vía, donde trabajadores de empresas como Emptonsa y El Rápido colocaron buses para impedir el tránsito. En medio del enfrentamiento con la policía, una mujer resultó herida en la cabeza, mientras los agentes intentaban liberar la zona.

Quema de llantas, bloqueos y heridos en la avenida Túpac Amaru. (Foto: PNP)
La (ATU) emitió un comunicado informando la suspensión temporal de las rutas alimentadoras Torre Blanca y Carabayllo del Metropolitano, “para garantizar la seguridad de los usuarios” ante el bloqueo.

“Debido al bloqueo de la vía en distintos puntos de la Av. Túpac Amaru, las rutas alimentadoras Torre Blanca y Carabayllo se suspenden temporalmente”, precisó la entidad.

Comunicado de la ATU.
Protestas y caos en varios distritos

El paro nacional, convocado en protesta contra las que afectan al sector transporte, también generó paraderos colapsados y pasajeros varados en otros puntos de Lima como Puente Nuevo, Puente Piedra, Huaycán, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Acho, según reportó América Noticias.

En muchos casos, los colectivos informales duplicaron sus tarifas, cobrando hasta el doble del pasaje habitual por trayectos cortos.

Suspenden rutas del Metropolitano tras disturbios y bloqueos en la avenida Túpac Amaru por paro del transporte. (Foto: Captura/Canal N)
Los manifestantes en Carabayllo anunciaron además que , como parte de sus reclamos por mayor seguridad y atención estatal.

Durante la intervención policial en la zona norte, un manifestante fue detenido, lo que desató la reacción violenta de otros protestantes, quienes lanzaron piedras y objetos contundentes contra los efectivos.

MÁS: Paro de transportistas: Buses circulan con puertas cerradas y sin recoger pasajeros en Lima y Callao

Las autoridades mantienen presencia en la zona para evitar nuevos enfrentamientos y restablecer el tránsito en la avenida Túpac Amaru, una de las arterias más importantes que conecta Lima norte con el centro de la ciudad.

Entre las empresas participantes del paro figuran Los Chinos, El Rápido, Transporte Cruz del Centro, Vipusa, Edilberto Ramos, Consorcio Vía, Transporte Huáscar y Los Loritos, según confirmaron fuentes del gremio.

