Representantes de seis gremios de transportistas se reunieron con el presidente del Congreso de la República, José Jerí, para exigir acciones urgentes contra la ola de extorsiones y sicariato que golpea sus labores, problema por el que realizaron, este jueves, un paro bloqueando algunas vías importantes de Lima

Tras el encuentro, el Parlamento se comprometió a impulsar una propuesta legislativa que promoverá la creación de “una ley para crear un grupo de élite especializado para enfrentar la extorsión en el sector de transporte urbano”, según detalló la entidad en sus redes sociales

La iniciativa legislativa, exigida por los transportistas en sus reclamos durante las manifestaciones, busca reforzar la seguridad en buses y combis, respondiendo a una demanda urgente de choferes y ciudadanos.

“Es una superpolicía [que] se ha hecho en otros países. Se ha combatido la cosa nuestra, la criminalidad a través del FBI. Consideramos que si se constituyera una institución de élite podrían efectuarse las cosas. ¿Qué se requiere? Voluntad política, que no la tenemos, pero esperamos y vamos a exigir" , comentó previamente Héctor Vargas, vocero de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao.