Este jueves, representantes de seis gremios de transporte urbano en Lima y Callao se reunieron con el presidente del Congreso de la República, José Jerí, para exigir medidas urgentes contra la ola de extorsiones y sicariato que los aqueja.

Y es que, tras el paro convocado por trabajadores del sector, quienes bloquearon algunas vías importantes de Lima con sus unidades móviles, representantes de la Mesa Directiva del Parlamento, así como de algunas comisiones clave, los recibieron.

Gremios de transportistas y el Congreso de la República reunidos tras el paro de transportistas por ola de extorsiones | Foto: Congreso

Participaron en la reunión el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, así como Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao (CTU).

A su vez, desde el Congreso estuvieron también Juan Carlos Mori, titular de la Comisión de Transportes y el congresista Alfredo Azurín, presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana.

La Entidad, por su parte, se comprometió a promover “un proyecto de ley” que pida la creación de un grupo élite especializado, “cuya función principal será enfrentar de manera inmediata las distintas modalidades extorsivas que afectan el sector”.

S egún ha informado el Congreso, la propuesta será presentada en un plazo de diez días hábiles y, posteriormente, atendida con carácter prioritario por las comisiones respectivas para su debate en el Pleno del Congreso, que se realizará en un máximo de treinta días hábiles.

También se acordó establecer una mesa de trabajo con los transportistas asistentes para dar seguimiento y evaluar los avances de esta iniciativa legislativa.

Esta iniciativa, iniciada por el Gremio, con al menos 250 empresas, propone la creación de una “superpolicía” integrada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial con el objetivo de enfrentar el avance de la delincuencia en el sector y reforzar la seguridad en buses y combis.

La protesta había generado el bloqueo de vías importantes como la Panamericana Norte y Sur, y las avenidas Abancay y Universitaria, entre otras. Además de reportarse incidentes donde manifestantes desinflaron llantas de buses que no acataron la medida

Tras el acuerdo con los legisladores, el paro de transportistas convocado para este jueves 2 de octubre fue levantado.

#UnidosContraElCrimen | El presidente del Congreso, @josejeriore, junto al presidente de la Comisión de Transportes, congresista @JuanCarlosMoriC, y el presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, congresista @alfredoazurin15, recibió a los representantes de los… pic.twitter.com/hS94Zaoou4 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 2, 2025