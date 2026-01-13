Paro de transportistas del 14 de enero EN VIVO | Detalles de la medida de protesta en Lima y Callao por extorsiones y asesinatos
¿Qué empresas se sumarán al paro de transportistas del miércoles 14 de enero?
Entre las principales empresas de transporte formales que se sumarán a la medida de fuerza figuran las siguientes: El Rápido, Vipusa, Urbanito, Chosicano, Nueva América, Santa Catalina, Santo Cristo de Pachacamilla, Edilberto Ramos, Nuevo Perú, La 50 y Transportes Huáscar, entre otras.
“ Lima y Callao le responde a la población, habrá marchas pacíficas, algunas empresas no saldrán, no es un tema político ni buscamos cambio de gobierno; es simplemente recuperar la vida y el respeto hacia nuestro país, hacia nuestros ciudadanos, nuestros conductores y nuestros usuarios”, dijo el vocero de Transportistas Unidos, Martín Ojeda.
Así, la medida de fuerza se adelantó un día, pues inicialmente se había indicado que tendría lugar el jueves 15 de enero. El dirigente Héctor Vargas señaló que el 100% de empresas de transporte formales de Lima y Callao acatará la paralización. Más de 22 mil unidades no realizarán sus labores este miércoles 14 de enero.
El paro del sector transporte se acatará este miércoles 14 de enero y tendrá una duración de 24 horas, según lo anunciaron el último lunes los dirigentes Héctor Vargas, de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, y Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos.
Sigue en esta nota todos los detalles e incidencias del paro de transportistas convocado por gremios formales del sector en protesta por la falta de acción del Gobierno ante los asesinatos y extorsiones contra trabajadores de ese rubro.
