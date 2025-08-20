Paro de transportistas EN VIVO - Últimas noticias de la medida de protesta del jueves 21 de agosto
Desde los gremios, la responsabilidad por el aumento sostenido de hechos delictivos recae directamente sobre el Estado, al que acusan de indiferencia y falta de respuestas ante la creciente ola de violencia que golpea al sector.
Según declaraciones de sus dirigentes, el paro responde al abandono de las autoridades frente a una crisis que ya cobró vidas y mantiene en vilo a miles de trabajadores del volante.
Diferentes gremios de transportistas convocaron para este jueves, 21 de agosto, a una paralización de sus labores, como medida de protestas por las amenazas, asesinatos y casos de extorsión y violencia de bandas criminales contra empresarios, conductores y cobradores del sector.
Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), precisó que son diez gremios que acatarán esta protesta. Indicó que hasta la fecha no se ha reunido con el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval.