Paro de transportistas EN VIVO | Últimas noticias de la medida de protesta del lunes 6 de octubre en Lima y Callao
El dirigente precisó que la decisión responde a un compromiso asumido con las autoridades: si un transportista era asesinado nuevamente, se detendrían las unidades. “ Lamentablemente, cumplimos nuestra palabra. Todos somos responsables de haber llegado a este punto”, añadió.
La medida fue confirmada por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), quien explicó que el paro es una acción simbólica y pacífica ante la ola de violencia que afecta al sector.
Un nuevo paro de transportistas se acatará este lunes 6 de octubre en Lima Metropolitana y Callao. En esta oportunidad, el gremio de transporte formal comunicó la medida como protesta por el reciente asesinato del conductor Daniel José Cedeño Alfonso, ocurrido la noche del sábado en San Juan de Miraflores.
Ojeda subrayó que la paralización se realizará sin actos de violencia ni confrontación. “Invocamos a la población a comprender nuestra posición. No queremos enfrentamientos, queremos soluciones”, afirmó.