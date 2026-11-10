Por Redacción EC

09:21
  • Se exhorta a la población mantenerse informados y salir con anticipación. 
09:18
  • Medios y usuarios reportan que empresas como Etusa, Chabaquito (línea 48), Las Flores, Vipusa, que cubre la ruta Ancón-San Juan de Miraflores, La Ocho, Huáscar, Las Águilas, Etulsa y Edifasa, que conecta Lima Norte con San Juan de Lurigancho , mantienen sus operaciones con normalidad.

08:34
  • En junio del presente año, cifras del Ministerio Público arrojaron 214 atentados contra el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao ocurridos entre agosto de 2024 y mayo de 2026. Estos ataques dejaron 283 víctimas, de las cuales 152 fallecieron y 131 resultaron heridas .
08:32
  • La jornada de protesta inició a las 7:00 de la mañana en los alrededores de la plaza de Acho , en el distrito del Rímac. Una vez lleguen al Congreso, intentarán sostener una reunión con representantes parlamentarios para que atiendan sus pedidos.
08:31
  • Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) , confirmó que las empresas afiliadas al gremio acatarán la jornada de protesta y señaló que otros operadores también podrían sumarse a la convocatoria.
08:31
  • Más de 50 empresas de transporte se movilizan hoy, martes de 10 noviembre, hacia el Congreso de la República para protestar en contra de las extorsiones y asesinatos que sufren día a día a manos de organizaciones criminales.

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