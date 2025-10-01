Redacción EC
Paro de transportistas del jueves 2 de octubre EN VIVO | Últimas noticias de la medida de fuerza en Lima y Callao

11:25

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, explicó a El Comercio que, “ante la inacción de este gobierno mientras nuestros hermanos transportistas están muriendo, son víctimas de extorsiones, sicariato y atentados explosivos, se ha tomado la decisión de convocar una paralización para el día 2 de octubre”. 

11:23

Diferentes gremios de transportistas convocaron a un paro de sus labores para este jueves, 2 de octubre, como medida de protesta frente a las amenazas, agresiones y extorsiones de los que son víctimas los trabajadores del sector. La paralización será acatada en Lima y Callao.

