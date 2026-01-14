El presidente de la República, José Jerí, se reunió este miércoles 14 de enero con representantes de un sector del gremio de transportistas que acatan un paro en Lima Metropolitana y el Callao, como medida de protesta ante las continuas extorsiones, cobro de cupos y asesinatos a manos de organizaciones criminales.

Jerí Oré indicó que uno de los acuerdos es que se reunirán cada 15 días para evaluar cómo avanzan las acciones dsipuestas en materia de seguridad y mantener el diálogo de forma permanente.

Ley N° 32490 contra el crimen

El jefe de Estado indicó que esta ley, que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato, entrerá en vigor en los próximos días.

“La Ley 32490, que máximo el día sábado está lista, aprobada por el Consejo de Ministros, y, como máximo, publicada el domingo para que entre en vigencia el lunes (19 de enero)”, aseguró el mandatario.

Critican reunión de Jerí

En este encuentro que tuvo como lugar a zona de Acho, Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacionales Independientes (Asotrani), dijo a Canal N que la protesta responde la falta de acciones del Ejecutivo ante el avance del crimen organizado. En esa línea, calificó de contradictorio reunirse con el presidente en medio de estas demandas.

“Si reclamamos la inoperancia del Gobierno y la falta de voluntad política para enfrentar el crimen organizado, ¿cómo vamos a marchar o reunirnos con el presidente?”, afirmó al noticiero.

También, Elmer Mercado, vocero del Comando Unitario de los Trabajadores del Transporte, cuestionó la respuesta del Gobierno y la describió como un “show a toda máquina”, al señalar que en protestas previas se hicieron anuncios similares, pero que no hubo acciones concretas.