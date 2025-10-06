El ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció este lunes 6 de octubre sobre el paro de transportistas convocado en Lima y Callao, asegurando que la medida no tuvo el alcance que algunos gremios habían anunciado.

“ Con relación al apagón de motores que indicaron cierto sector del gremio de transportes, es evidente que no se está llevando a cabo porque se indicó que el apagón de motores era el no salir a realizar un desplazamiento o no prestar el servicio. Pero lo que hemos visto en algunos momentos son intentonas o querer bloquear con los buses diversas arterias de nuestra ciudad capital”, señaló el titular del Interior.

Gremio de transportistas protestas por las extorsiones y asesinatos que afectan a conductores en distintos distritos de la capital. (Foto: GEC)

Malaver indicó que la Policía Nacional respondió ante los bloqueos con los medios y herramientas legales que la ley le permite, y aseguró que cualquier posible exceso será investigado. “ Hubo intentonas y la Policía Nacional ha respondido con las herramientas legales y los medios de policía que les asisten. Y en algunos casos, que pueda determinarse que hubo algún tipo de exceso, estos serán investigados por el señor teniente general Carlos Céspedes Muñoz, inspector general de la PNP”, precisó.

El ministro expresó su sorpresa ante la convocatoria del paro, al recordar que el Gobierno mantiene reuniones constantes con los representantes del sector transporte. “ Me sorprende la actitud de un día para el otro, porque nosotros hemos tenido reuniones con el gremio de transportes no ayer, no la semana pasada ni el mes pasado, son cuatro o cinco meses que tenemos reuniones”, afirmó.

La protesta, en rechazo a las extorsiones y asesinatos en el sector, se replicó con bloqueos y pasajes elevados en varios puntos de Lima y Callao. (Foto: GEC)

Malaver agregó que, incluso antes de asumir la cartera del Interior, ya participaba en estos espacios de coordinación y comunicación directa. “ Como muestra de transparencia, tenemos grupos de WhatsApp. Toda acción de carácter preventivo que ellos han ido solicitando se ha ido dando”, subrayó.

Medidas de seguridad y operativos policiales

El titular del Interior reconoció que el gremio de transporte demanda mayor presencia policial para garantizar su seguridad, pero explicó que no es posible asignar agentes a cada unidad de transporte. “El gremio de transporte quisiera que tengamos un efectivo policial en cada bus, nosotros qué más no quisiéramos, pero también tenemos que tener en cuenta la gran cantidad. Eso no es operativamente posible” , dijo.

No obstante, destacó que la presencia policial en avenidas principales, troncales y terminales ha permitido reducir los incidentes de violencia y extorsión. “Estamos cubriendo permanentemente las troncales, avenidas y los terminales, y eso hay que reconocerlo”, añadió.