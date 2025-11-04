Una caravana de mujeres transportistas y cobradoras recorrió esta mañana la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo, como parte de una jornada de protesta contra la ola de extorsiones y asesinatos que afecta al gremio de transporte público en Lima Norte.

El grupo, conformado principalmente por trabajadoras de la empresa Etomsa, marchó acompañado de una gigantografía con los rostros de conductores asesinados en los últimos meses.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Ellos fueron víctimas de gatilleros cuando solo cumplían su trabajo. Salimos a trabajar con miedo, queremos volver vivos a casa ”, expresó una cobradora a Buenos Días Perú durante la movilización.

Transportistas exigen al Gobierno medidas urgentes ante asesinatos y amenazas en su gremio. (Foto: Captura/YT/Buenos Días Perú)

Las manifestantes iniciaron su recorrido en el límite con Comas y avanzaron a pie hacia la Municipalidad de Carabayllo, donde tenían previsto reunirse con otros transportistas de distintas líneas para decidir si continuarían hasta Acho, punto de concentración donde se espera la llegada del presidente José Jerí, el premier y el ministro del Interior.

“Estamos cansadas de la extorsión. Queremos una ley que ampare a los choferes y cobradores. Pedimos al presidente que venga a Carabayllo y escuche lo que vivimos día a día ”, reclamó una de las trabajadoras.

Marcha pacífica y bajo resguardo policial

La marcha comenzó con unas 15 mujeres y, con el paso de las horas, sumó más de 25 participantes, entre hombres y mujeres, todos identificados con polos o camisas de sus empresas.

Mujeres conductoras y cobradoras encabezan caravana pacífica contra las extorsiones en Lima Norte. (Foto: Captura/YT/Buenos Días Perú)

De acuerdo con el reporte de Buenos Días Perú, la movilización transcurre pacíficamente, bajo el resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que sigue de cerca el desplazamiento para evitar bloqueos o enfrentamientos.

“No estamos quemando llantas ni cerrando vías. Marchamos con respeto y pedimos justicia por nuestros compañeros ”, aclararon las manifestantes.

Hacia las 10 de la mañana, el grupo llegó a la Municipalidad de Carabayllo, donde se unieron a otros conductores para definir si continuarían hacia el punto de encuentro en Acho, donde los gremios de transporte esperan una respuesta concreta del Ejecutivo frente a la inseguridad que golpea al sector.

Empresas que participan en el paro nacional

El paro convocado este martes cuenta con la participación de diversas empresas de transporte urbano, entre ellas Sol de Oro, Santa Catalina, Urbanito, Etuchisa, Edilberto Ramos, Loritos, Consorcio Vías, El Rápido, Corporación CTI, Transportes Cruz del Centro, Vipusa, La 41, Consorcio Villa, La Zeta, El Cóndor, Huáscar, La 50 y Santa Cruz, entre otras.