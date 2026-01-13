El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se refirió al paro de transportistas que será el día de mañana, miércoles 14 de enero, como medida de protesta ante las constantes extorsiones y muertes de choferes y cobradores a manos de organizaciones criminales.

Reggiardo propuso que pude monitorear desde la central de monitoreo, a los buses de transporte que ya cuenta con cámaras de videovigilancia instaladas en su interior. Añadió que está realizando un esfuerzo para financiar más cámaras en rutas y empresas que aún no cuentan con este servicio.

“Los transportistas cuentan con cámaras que han instalado dentro de sus unidades y nosotros le ofrecimos monitorear desde nuestra centralpara evitar y prevenir cualquier situación crítica", expresó a los medios.

En esa misma línea, el burgomaestre sostuvo que se vienen implementando medidas tecnológicas para brindar mayor seguridad a pasajeros y conductores.

Reggiardo sostuvo que la finalidad es salvaguardar a los usuarios del transporte público, sobre todo ante el aumento de la preocupación por la inseguridad ciudadana y las extorsiones que afectan a los transportistas.

Más de 300 empresas paralizarán transporte público por inseguridad y ataques armados. (Foto: GEC)

Cabe señalar que, de acuerdo con el Observatorio de Criminalística, un conductor es asesinado por sicarios cada ocho horas. Estas preocupantes cifras ha llevado a que el gremio de conductores anuncie un nuevo paro de transportistas este miércoles 14 de enero, que inicia a las 00:00 horas con el apagado de motores.