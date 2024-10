El paro de los transportistas en Lima Metropolitana continuará este viernes 11 y sábado 12 de octubre, según confirmó Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores.

En declaraciones a los periodistas, insistió en que el Congreso debe derogar la Ley 32108, ley sobre el crimen organizado y acusó a los legisladores de no tener “voluntad política” para solucionar el problema.

“El paro sigue. Estamos en contra de sustitución, esas cosas. Se tiene que derogar sí o sí. La población tiene que entender que el Congreso, a mi parecer, no tiene voluntad política. Por lo tanto, el paro sigue de 72 horas y llamamos a toda la población. Este es un clamor del pueblo”, manifestó.

“Estamos en pie de lucha, mientras no se derogue esta ley y no se archive, no nos vamos a salir de acá del Congreso. El pueblo se merece respeto y los congresistas creo que están en una condición de que ‘dime, te diré’. No señores, la población se merece respeto”, agregó.

El dirigente también criticó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por supuestamente tildarlos de “terroristas” y exhortó a la ciudadanía a sumarse a las protestas.

“Se hace de público conocimiento que el ministro del Interior nos está tildando de terroristas. No somos terroristas, somos la mano de obra del pueblo peruano. Así que señores, pido por favor a toda la población, súmense porque este no es un clamor de un empresario ni de ninguna otra cosa”, enfatizó.

Como se recuerda, la medida de fuerza fue convocada en respuesta a la creciente ola de delincuencia que se vive en la capital. Según Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), diversos gremios han llegado a un consenso para llevar a cabo una paralización de actividades por 72 horas.

Por su parte, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, brindó una entrevista a 24 horas donde anunció que cerca de 400 empresas a nivel nacional respaldarían el paro, que es apoyado por taxistas, mototaxistas, ambulantes, panaderos y otros.

¿Qué empresas suspendieron su servicio por tres días?