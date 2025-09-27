Paro de choferes obliga a suspender clases presenciales en varias casas de estudio. (Foto: Andina)
Redacción EC
Este fin de semana, Lima y Callao serán escenario de un que busca visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector. La convocatoria, anunciada para el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, tiene como principal objetivo que los trabajadores del transporte público lleven sus reclamos al , en demanda de medidas concretas contra la creciente que ha dejado a choferes y cobradores asesinados en los últimos meses.

Ante este panorama, varias universidades e institutos de la capital decidieron actuar de manera preventiva y anunciaron la suspensión de sus clases presenciales. La medida busca proteger a la comunidad estudiantil y garantizar la continuidad de las actividades académicas a través de la virtualidad.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dispuso que todas las actividades del sábado 27 se desarrollen en modalidad remota. Del mismo modo, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que las clases de pregrado programadas para ese día, tanto de Estudios Generales como de especialidad, se dictarán de forma virtual.

UNI anuncia clases virtuales ante paro de transportistas.
Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM anuncia clases virtuales ante paro de transportistas.
Por su parte, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) indicó que las actividades presenciales que puedan realizarse a distancia se trasladarán a plataformas digitales, mientras que aquellas que requieran prácticas o laboratorios serán reprogramadas. La casa de estudios recalcó que su campus y otros locales permanecerán abiertos para los eventos que no hayan sido suspendidos.

PUCP anuncia clases virtuales ante paro de transportistas.
La Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) también optó por la virtualidad el sábado 27, tanto para sus clases como para las actividades administrativas. A su vez, la Universidad César Vallejo (UCV) comunicó que las clases del turno tarde del sábado y todas las del domingo 28 en su campus Los Olivos se dictarán en línea.

UARM anuncia clases virtuales ante paro de transportistas.
UCV anuncia clases virtuales ante paro de transportistas.
El paro de transportistas refleja la creciente preocupación del sector ante las extorsiones, el cobro de cupos y los ataques violentos que han dejado varias víctimas mortales en Lima y Callao. Con las movilizaciones previstas, la capital afrontará posibles bloqueos y restricciones en las principales vías, lo que ha llevado a instituciones educativas a adoptar medidas de contingencia.

