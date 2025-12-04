Ante los constantes ataques al transporte en Lima Metropolitana y el Callao a manos de bandas criminales dedicadas a la extorsión, un sector de transportistas anunció que evalúan un nuevo paro nacional de 48 horas entre el 15 y 17 de diciembre.

Martín Ojeda, dirigente de uno de los gremios, indicó a América Noticias que solicitan una reunión de emergencia con el presidente de la República, José Jerí, ya que, en el paro del 4 de noviembre, se comprometió a que “esta situación” iba a cambiar, sin embargo, las muertes contra choferes y cobradores continúan.

¿Sirve el estado de emergencia?

El dirigente recalcó que el actual estado de emergencia “no sirve para nada” ante la creciente ola de violencia en el sector. Precisó que ya han tenido una reunión con el primer ministro Ernesto Álvarez Miranda, pero ahora requieren la presencia del jefe de Estado.

“No está dando frutos (...) la situación está agudizándose día a día, está pasando el tiempo. Los fallecidos no hablan, pero sus familias están en desgracia, estamos en un estado de guerra”, dijo al matinal.

Empresas de transportes y cobro de cupos

En otro momento de la entrevista, Ojeda puntualizó que las empresas de transporte tienen que pagar ahora entre tres a cuatro cupos a las bandas criminales o de lo contrario atentarán contra su vida. “El que solo paga una, está bendecido”, resaltó.

¿Cuanto afecta el paro económicamente?