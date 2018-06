Paro de transportistas: las claves sobre la protesta de hoy en Lima y Callao

Tres gremios de transporte de Lima y Callao anunciaron para hoy un paro de 24 horas en el que –según señalaron– participarán más de veinte mil vehículos (combis, coasters y buses) de 180 empresas.



Con esta medida de fuerza, los transportistas de la Asociación de Defensa de Transporte Urbano (Adetu), la Cámara de Transporte Urbano (CTUL) y la Asociación de Empresas de Transporte del Callao exigen tres puntos:

1.- Renovación de permisos de rutas

Los transportistas piden que la Municipalidad de Lima autorice por diez años más la circulación de sus vehículos en un total de 400 rutas cuyo permiso vence en julio.

Elvira Moscoso, gerenta de Transporte Urbano de la comuna capitalina, explicó que las autorizaciones se renovarán por un año más.

“No se les puede autorizar diez años, porque se está trabajando en la implementación de los corredores viales complementarios. No es aplicable su pedido y ya lo hemos conversado con ellos”, explicó.

2.- Retiro de los informales

La otra exigencia de los transportistas es que la comuna limeña retire a los más de 4.000 vehículos piratas que a diario usan logos y colores de las empresas formales para prestar el servicio de manera informal, explicó Frank Gómez, dirigente de Adetu.

Al respecto, la funcionaria dijo que esta gestión combate a los informales y, como consecuencia, varios de sus inspectores sufren agresiones a diario.

“En el fondo, el transportista formal pide que solo fiscalicemos a los informales y no a ellos. Eso no está bien. Por ejemplo, la semana pasada un bus de la empresa de transporte Los Chinos, que está a favor del paro, se salió de su ruta y atropelló y mató a un joven de 22 años en Villa El Salvador”, dijo Moscoso.

3.- Anulación de actas de control fantasmas

Según el dirigente Gómez, los inspectores de la MML elaboran “actas de control fantasmas” en contra de sus empresas.

“Hemos detectado que más del 75% de actas de control se impusieron con el conductor no identificado y al revisar el GPS de los vehículos sancionados nos damos con la sorpresa de que las unidades estaban en un lugar y el acta de control dice que estaban en otro. Hay indicios de fabricación de actas de control fantasmas y ya lo denunciamos ante el Ministerio Público”, indicó Gómez.

Al respecto, Moscoso descartó que su personal elabore multas fantasmas. “Las empresas siempre van a aducir que no cometen infracciones; sin embargo, vemos a diario que sus unidades no respetan la luz roja, dejan o recogen pasajeros en lugares no autorizados, alteran sus rutas, etc. Al día imponemos entre 500 y 600 actas de control”, declaró la funcionaria.

—Previsiones—

Si bien los transportistas aseguran que serán unas veinte mil unidades las que no brindarán servicio hoy, la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de Lima señaló que solo unas 400 unidades de ocho empresas, de un total de 180, acatarían la medida.

La GTU precisó que estas empresas adeudan más de S/18 millones en multas.

La comuna capitalina ha coordinado con la policía y el Ministerio Público para evitar agresiones contra las empresas que salgan a cubrir sus rutas con normalidad.