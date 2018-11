El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, anunció hoy que los pasajes del Metropolitano volverán a costar a s/2.50 debido a un fallo del Poder Judicial.

"Hemos ganado la medida cautelar. Los pasajes vuelven a los S/ 2.50 y se tendrá que devolver el monto pagado en exceso", aseguró en una breve declaración transmitida vía Twitter y Facebook.

Raúl Fernández, representante de Pro Transporte, agregó que fue el Noveno Juzgado Civil Comercial el que "dejó en suspenso" el acuerdo tomado por los concesionarios de buses el 26 de octubre.

-No se devolverá el dinero-

José Luis Díaz León, representante de Lima Bus Internacional, aseguró en Canal N que los 35 céntimos cobrados desde el 7 de noviembre no se devolverán porque así no lo establece el fallo. Además aclaró que el aumento ha sido suspendido y no anulado como dijo Castañeda en conferencia.



El último miércoles, la tarifa general en el Metropolitano subió a S/2.85 por decisión de los cuatro operadores, pese a la oposición mostrada por la Municipalidad de Lima, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y Aspec.

Lima Bus, uno de los operadores, afirmó que el incremento en la tarifa del Metropolitano estaba supuestamente sustentado en tres informes económicos, ya que los costos operativos de las empresas habrían aumentado. A esto se suma una presunta falta de mantenimiento a las vías y la no ampliación hasta Carabayllo de un tramo de 13 kilómetros.

Ayer, el alcalde electo de Lima, Jorge Muñoz Wells, advirtió que la Municipalidad de Lima ha tenido incumplimientos contractuales que pondrían en riesgo este servicio público de transporte que atiende al día a 700.000 usuarios.

“Hay más de S/467 millones perdidos por laudos arbitrales en favor de los operadores debido a compromisos que, hasta la fecha, la comuna metropolitana no cumple, como la ampliación de la ruta hasta Carabayllo”, expuso Muñoz. Debido a esta deficiencia, el Metropolitano aún se encuentra en fase de preoperación.

