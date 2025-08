Los pasajeros de la Línea B, que cubre la ruta Los Olivos – Cercado de Lima, se han visto sorprendidos por un incremento de S/ 0.50 en el costo del pasaje diario. Sin embargo, a diferencia de otros ajustes tarifarios, este no responde a una mejora del servicio ni al aumento del combustible, sino a una situación alarmante: los transportistas deben pagar cupos a bandas de extorsionadores que los amenazan con ataques violentos si no entregan dinero con frecuencia.

“Cincuenta céntimos más porque tienen que pagar los cupos, eso dice el aviso”, contó una estudiante universitaria a América Noticias, confirmando que los nuevos tarifarios ya se encuentran visibles dentro de las unidades.

Los conductores afirman que no tienen otra opción. Según sus testimonios, los extorsionadores exigen hasta 50 dólares cada tres días, un monto que se ha vuelto parte de su operación habitual. “No es por gusto que se sube el pasaje. Estamos pagando para poder salir a trabajar sin que nos maten ”, declaró un chofer que pidió mantener su identidad en reserva.

Alza de tarifas por extorsión a choferes en Lima. (Foto: Captura/América Noticias)

El temor entre los transportistas es palpable. Muchos evitan hablar por miedo a represalias, mientras otros relatan que, además de dinero, se les exige entregar motos, celulares o pagos en soles según lo que se les pida.

Extorsión obliga a choferes de la Línea B a aumentar tarifa en S/ 0.50. (Foto: Captura/América Noticias)

Este no es un caso aislado. Transportistas aseguran que el cobro de cupos también afecta a otras líneas en Lima Metropolitana, y que para muchos se ha convertido en un “gasto fijo” junto al combustible y el mantenimiento del vehículo. “El problema es que no hay protección. Si no pagas, te disparan o te queman la unidad” , explicó otro afectado.

El incremento del pasaje es apenas un reflejo de una problemática más profunda: la extorsión impune que se ha instalado en el transporte público limeño. Cada día, decenas de choferes salen a trabajar sin saber si volverán, atrapados entre la necesidad de generar ingresos y el miedo constante a perder la vida.