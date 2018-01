Entrevista a Mauro Monteleone, experto en seguridad vial y representante de European Road Federation



Para Monteleone, el transporte en el Perú cojea de planificación. Prueba de ello es la tardía decisión estatal de revisar 16 concesiones de carreteras, tras hallar que casi todas omitían aspectos de seguridad, como la de Pasamayo.

—El Gobierno usó dos argumentos para evadir responsabilidad por el accidente en Pasamayo: que fue un error humano inevitable (causa del 80% de casos), y que no hay guardavías que soporten un vehículo pesado.

Son dos aspectos inaceptables. En el Perú existe la costumbre de culpar al chofer. Es verdad, errar es humano, pero la tecnología está para evitar consecuencias fatales. Por otro lado, en mi experiencia como experto en seguridad vial con más de 500 pruebas de choque en varios países del mundo, con camiones, buses y autos, puedo asegurar que hay barreras que aguantan tráileres de 38 toneladas a 70 km/h que ni se vuelcan. De hecho, uno de los requisitos de la normativa para las guardavías es que el vehículo no se vuelque.

— ¿Pueden soportar un choque directo?

Son capaces de soportar un choque directo, y no cuestan más que una barrera de concreto simple, que encima no cumple la norma. Hay guardavías cuyas secciones tienen postes de cuatro metros de alto y profundamente cavados. Entonces, cuando sucede el choque, el poste se dobla o se destruye, pero cumple su trabajo haciendo que la barrera se quede en vertical. Así, el camión entrega toda su energía cinética gracias a que el guardavías es flexible y resistente.

— Hace 10 años, en el 2007, se aprobó el primer Plan Nacional de Seguridad Vial, que buscaba promover la mejora de las condiciones en nuestras vías. ¿Este cumplió sus objetivos?

Existen planes y normas de seguridad para los problemas de las vías en el país, pero estos no se aplican. Si no, ¿cómo explicas lo siguiente? En algunos puntos de la Costa Verde se han puesto barreras de concreto que no cumplen con la normativa al no estar sujetas entre sí. Por eso, hay registros de coches que han impactado contra uno de estos bloques que, al no estar conectados, se caen al carril contrario, y autos que vienen en el otro sentido chocan contra la barrera produciendo graves accidentes. Las normas están para salvar vidas. Si tenemos el problema, entonces hay que aplicar la normativa.

— Una investigación de la Defensoría del Pueblo reveló que 16 proyectos de concesión de carreteras omiten temas de seguridad vial...

Si el balcón de tu casa tiene una barrera para evitar que los niños se caigan, ¿por qué en los serpentines, en las carreteras con abismos, no hay barreras? Ni muros ni guardavías. ¿Por qué el Estado, dueño de esa carretera, lo acepta? Y por otro lado, si una empresa que te construye la casa se olvidara de poner la baranda en el balcón, ¿tú le pagarías? No. Es inaceptable que se pueda terminar una carretera sin una protección.

— Pero ahora no se pueden poner guardavías porque esas rutas están concesionadas y el Estado no puede intervenir...

La ley peruana obliga a la concesionaria de autopistas a darles mantenimiento de la misma forma en que se entregó. Si tú eres la concesionaria y la obtuviste con un poste de madera y una bandera, debes mantener el poste de madera y lavar la bandera. No puedes hacer más. Y muchas concesiones han pedido añadir arreglos en temas de seguridad, pero la contraloría dice que no se puede porque el contrato no lo estipula. Así, hay autopistas de 20 años donde las barreras antiguas continúan. Y estas no sirven.

— ¿Qué es lo que falta para evitar otras desgracias?

Más que un tema técnico, es un tema político. Estamos en nivel cero de planificación. Si tengo mil herramientas y un problema, debo planificar para que sea resuelto de la manera más eficaz. En el Perú se espera a que muera gente para actuar. 

