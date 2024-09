Los trabajos de intervención incluyen mejora de pistas, renovación de muros, instalación de rejas metálicas, sardineles, guardavías y amortiguadores de impacto, así como una nueva señalización para mejorar la visibilidad y seguridad del usuario. La primera etapa inició el martes, a las 11 de la noche, con el cierre del tramo mencionado, y se prolongará por 15 días en total.

Asimismo, la restricción se da solo en el sentido de sur a norte. Según se estableció en el plan de rutas alternas, los vehículos son desviados hacia República de Panamá, a la altura de la calle Catalino Miranda. Al llegar a 28 de Julio las unidades pueden doblar e ingresar a esta vía, para luego optar por tomar Paseo de la República, pues a partir de este punto ya estará accesible de sentido sur a norte.

¿Cuánto demora atravesar el desvío?

El Comercio recorrió en auto las avenidas República de Panamá y 28 de Julio durante el inicio de esta medida (que rige desde las 11 pm del martes) y comprobó al alto grado de congestionamiento que se genera entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Transitar solo las 4 cuadras entre Paseo de la República y 28 de Julio tardó unos 15 minutos. Normalmente, tarda entre 3 a 4 minutos .

Este tiempo aumentó un poco al seguir de largo y llegar hasta la avenida Benavides, una importante vía que es utilizada por muchos vehículos que buscan ir a San Borja o doblar y dirigirse al centro de Miraflores. El tiempo hasta este punto, desde el cruce de Paseo de la República con República de Panamá, fue de 17 minutos. Este tramo, por lo general, demora en ser transitado en auto un aproximado de 5 minutos .

La restricción se da solo en sentido de sur a norte. Según se estableció en el plan de rutas alternas, los vehículos son desviados hacia República de Panamá, a la altura de la calle Catalino Miranda (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

En tanto, este Diario también midió el tiempo que se demora un auto en recorrer el plan de desvío completo, es decir, pasando por República de Panamá (cruce con P. de la República), 28 de Julio y el ingreso a la Vía Expresa Paseo de la República (en la zona habilitada). Este tramo demoró casi unos 21 minutos, teniendo en cuenta que tarde normalmente 16 minutos en promedio .

La congestión también origina que se caldeen los ánimos entre los conductores, quienes discuten mientras pugnan por pasar primero. El ruido de las bocinas es otra consecuencia de la congestión vehicular en este sector.

Flujo de vehículos en rutas alternas es lento en horas punta, de 6 a 9 de la mañana y de 6 a 9 de la noche. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

Este panorama se vivió de forma similar en horas de la mañana, entre las 6 y 30 y 9 y 30. De Paseo de la República a 28 de julio, el tránsito de los vehículos tardó unos 10 minutos, tiempo que supera los 2 minutos y medio que demoró la semana anterior, la mañana del mismo día .

Los tiempos en vías aledañas también aumentó durante la mañana de este miércoles, en comparación a la semana pasada. Debido a la congestión, agentes de la PNP tuvieron que dirigir el tránsito para tratar de hacer más fluido el mismo. Efectivos estuvieron en casi todos los cruces del perímetro del área donde se desarrollan los trabajos de remodelamiento.

La intervención total de la Vía Expresa Paseo de la República tomará hasta 90 días e implicará el cierre por tramos del corredor que transporta a un promedio de 2.000 vehículos por hora. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

Frank Mora, conductor de taxi que transita todos los días por la zona, expresó su malestar a El Comercio, pues no es posible, dijo, que se haya decidido ejecutar obras en una vía tan utilizada como es la Vía Expresa Paseo de la República. Cuestionó que no se haya informado con tiempo el inicio de estos trabajos, tomando en cuenta que miles de personas buscan salir de Barranco con dirección a Miraflores a diario.

“No es posible que no hay mucha coordinación y no avisen al público que cerrarán. Ni sé por cuántos días estará cerrada esta parte. Ahora todos los demás vehículos pasan por el desvío, pero esto hace que en hora punta se saturen las vías. Eso debieron pensarlo bien. En mi caso me perjudica porque hago taxi por esta zona y voy a demorar más”, manifestó.

Congestión vehicular se vivió en las rutas alternas definidas por Emape y en vías aledañas. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

Por su parte, Gloria Neyra mostró también su disconformidad por el alto nivel de tráfico que se genera en la zona cuando llega la hora punta (7 pm), lo que conlleva a que haya ruido de claxon y que los carros no dejen cruzar la pista a los peatones por la ansiedad de avanzar rápido y salir del atolladero.

“Hay mucho congestionamiento, sobre todo ahora a las 7. Normalmente hay, pero no tanto. Imagino que es por las obras. Deben haber avisado bien, el ruido y el tráfico molesta e irrumpe la tranquilidad de los que vivimos por aquí o transitan”, sostuvo.

Agentes de la PNP tuvieron que dirigir el tránsito para tratar de hacer más fluido el mismo. Efectivos estuvieron en casi todos los cruces de la zona. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

Otro factor a tomar en cuenta es que el tráfico en las vías antes mencionadas genera también un congestionamiento en otras que son usadas por algunos conductores como vías de escape. Este es el caso de la avenida Grau, avenida El Sol, avenida Reducto y calle Enrique Barrón , las cuales albergaron anoche un mayor flujo vehicular.

Cabe mencionar que la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), anunció esta ambiciosa intervención con apenas 27 horas de anticipación, es decir, con poca antelación. En tanto, el martes, la entidad publicó en sus redes la presentación oficial del plan de desvíos, pese a que el primer cierre inició ese mismo día en la noche.

Cronograma de cierres

La intervención total de la Vía Expresa Paseo de la República tomará hasta 90 días e implicará el cierre por tramos del corredor que transporta a un promedio de 2.000 vehículos por hora. Dicha arteria recorre hasta 7 distritos de la capital: Barranco, Surquillo, Miraflores, San Isidro, La Victoria, Lince y Cercado de Lima.

En tanto, según el cronograma al que tuvo acceso El Comercio, en total serán tres cierres totales para la reparación de pavimento y 23 cierres parciales de un carril para obras de reparación de muros, sardineles e instalación de elementos de seguridad y señalización.

Los trabajos de intervención incluyen mejora de pistas, renovación de muros, instalación de rejas metálicas, sardineles, guardavías y amortiguadores de impacto, así como una nueva señalización para mejorar la visibilidad y seguridad del usuario. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

En cuanto a los cierres totales, el primero inició la noche del martes, en el sentido sur a norte desde Paseo de la República a 28 de julio, y será hasta el 9 de octubre. El segundo, va desde la avenida Reducto, en Miraflores, hasta la avenida Paseo de la República, en Barranco, desde el 3 hasta el 20 de octubre.

Asimismo, el tercer tramo será desde el Óvalo Grau a Estadio Nacional, en el sentido de norte a sur, desde el 21 de octubre al 3 de noviembre. Además, habrá un cierre parcial desde el 14 al 20 de octubre en el tramo Ovalo Grau hasta Estadio Nacional, sentido norte a sur.

La primera etapa de los trabajos inició el martes, a las 11 de la noche, con el cierre del tramo mencionado, y se prolongará por 15 días en total. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

Vale precisar que la ejecución de la obra fue adjudicada al Consorcio San Pedro, integrado por Corporación Nebcas SAC y Construcciones Eqqus SA. por un monto exacto de S/11′338.916,85

¿Cómo le fue al Metropolitano?

Carlos Peña, gerente general de Emape, había comentado a El Comercio que ante el cierre cierre total del primer tramo de la vía Expresa, se esperaba que algunos usuarios opten por utilizar el Metropolitano para desplazarse por la zona de Barranco y Miraflores. Al respecto, aseguró que dicho servicio de transporte no presentará interferencias.

“No va a parar en ningún momento, vamos a trabajar con sus retornos operacionales para que nuestro tiempo de obra no afecte el servicio. Invocamos a que usen el Metropolitano que tiene una capacidad de 700 mil pasajeros y hace poco demandaban 450 mil. Los operadores señalaban que necesitan más pasajeros. Tiene una capacidad que puede aumentar”, dijo.

En esa línea, este Diario consultó con Roberto Vélez, gerente general de A Movernos, asociación que agrupa a las concesionarias del Metropolitano, quien indicó que actualmente el servicio se encuentra con una demanda 20% por debajo de lo que se tenía antes de pandemia , por lo que los buses no circulan al tope de su capacidad. Por tal motivo, no habría problema si se incrementa el número de usuarios por el cierre de un tramo de la vía Expresa.

“Estamos un 20% por debajo de la demanda antes de pandemia. Es decir, aun tenemos un margen y estamos muy lejos todavía de los 700.000 pasajeros de acuerdo a los estudios iniciales donde no había competencia. Se han hecho análisis en estaciones donde los buses salen con 117 pasajeros en lugar de los 160 a máxima capacidad”, detalló.