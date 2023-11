“El contrato parte de algo viciado, pero por el tema de no crear una figura violenta y de caos pues estamos dispuestos a pagar, a pagar para que se vayan ”, señaló el burgomaestre la noche del lunes. Asimismo, dijo que la MML ha venido “diseñando mecanismos” con el fin de que se puedan “romper” los contratos y así liberar de estos peajes a los distritos de Puente Piedra, Santa Rosa, Ancón y Comas.

“A mi entender, no se le debe pagar nada, pero estoy coordinando con el MEF la salida más conveniente y el dinero saldrá de la Municipalidad de Lima. Estamos en azul, en doble A, por los excedentes de caja que tenemos”, sostuvo López Aliaga.

En tanto, este martes, durante una conferencia de prensa desde la Municipalidad de Lima, el alcalde volvió a referirse a Rutas de Lima y al próximo aumento de la tarifa de los peajes que administra, tal como había dado a conocer días atrás la autoridad mediante sus redes sociales.

(Foto: Jorge Cerdán)

También hizo un llamado al Tribunal Constitucional para que falle a favor de la comuna en el marco de la demanda de habeas corpus interpuesta contra la empresa por el peaje Chillón, en Puente Piedra. Vale preciar que la decisión ha quedado al voto y próximamente se conocerá el fallo.

“He pedido al TC que sea justo y anule de una vez este contrato. Rutas de Lima sigue aplicando un algoritmo que no tiene limite. Son S/7,50 lo que calcula para este año, pero el siguiente será S/8,50, y el siguiente S/9,50, y así cada vez más. Este contrato nace de un acto nulo, corrupto. La estabilidad jurídica es para gente inocente, no para delincuentes”, expresó.

López Aliaga agregó que como parte de su derecho, la Municipalidad de Lima viene gestionando acciones en tribunales internacionales para velar por los intereses de los ciudadanos más vulnerables de Lima. En tanto, el burgomaestre prometió nuevamente anular los peajes, hecho que aseguró se dará sí o sí en su gestión.

“Yo estoy accionando no solo por pedido del pueblo con el habeas corpus como arma, sino también como municipio de Lima. Estamos yendo al departamento de justicia americana y la Bolsa de Valores de Nueva York para que sepan la barbaridad de violación de derechos humanos que hace Brookfield en nuestro país. Los peajes de Puente Piedra bajo la administración de la Municipalidad de Lima bajan a cero señores”, dijo.

Como se recuerda, Odebrecht vendió el 57% de su participación en Rutas de Lima al fondo canadiense Brookfield, por aproximadamente U$S500 millones. De este modo la empresa brasileña se quedó con el 25% y Sigma SAFI con el 18% de participación.

Tarifa de peajes aumentará

El último domingo, el alcalde Rafael López Aliaga dio cuenta mediante sus redes sociales que la tarifa de los peajes administrados por Rutas de Lima se elevará a S/7,50. La autoridad publicó una imagen de una carta enviada por la concesionaria a la comuna capitalina, junto a expresiones de rechazo.

La carta (N° 014054-VNL-MML), de fecha 13 de enero de 2023, fue enviada por el gerente general de Rutas de Lima, Miguel Oyarzo, y dirigida a David Dall’orto, gerente de Promoción de la Inversión Privada de la MML, y Christian Palacios, gerente de Supervisión de Contratos de Invermet. En asunto se lee ‘Reajuste de Peaje y Tarifa a ser cobrada al Usuario’.

(Foto: Jorge Cerdán)

En la misiva, la concesionaria le informa al municipio sobre un incremento de la tarifa de los peajes debido a una inflación que ha sufrido Lima Metropolitana y que este reajuste está claramente estipulado en la cláusula 10 del contrato de concesión firmado por ambas partes.

“Es así como, y de conformidad con los mecanismos establecidos en la Cláusula Décima del Contrato de Concesión, corresponde que los Peajes sean reajustados en 2023 por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. (...) La tarifa a ser cobrada al usuario en 2023 asciende a S/7,50 considerando una inflación para Lima Metropolitana equivalente a 8,46% para el período anteriormente señalado, y que incluye un peaje de S/6,10, un IGV de S/1,14 y un redondeo de S/0,26″, señala el escrito.

Según Rutas de Lima, la nueva tarifa se obtiene de tres premisas: aplicar la fórmula de reajuste de peaje definida en la cláusula 10.11 del contrato cuyo resultado es S/6.10; agregar el monto correspondiente al IGV conforme a lo dispuesto en la cláusula 10.8 del contrato; y aplicar un redondeo a los 50 céntimos inmediatos superiores según se dispone en la cláusula 10.9 del contrato.

#RatasDeLima planea subir corrupto peaje a 7.50 soles..! Corrupto “contrato de concesión” les habilita a subir precios y seguir mellando la economía de población mas vulnerable de Lima. @TC_Peru debe parar este abuso de una vez. pic.twitter.com/0v4NEoVBaP — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) October 29, 2023

“Rutas de Lima planea subir corrupto peaje a 7,50 soles. Corrupto “contrato de concesión” les habilita a subir precios y seguir mellando la economía de la población más vulnerable de Lima. TC debe parar este abuso de una vez”, publicó López Aliaga en redes.

Vale precisar que este incremento tarifario de los peajes dado a conocer por el alcalde de Lima, se da apenas días después de que representantes de la Municipalidad de Lima y la concesionaria Rutas de Lima expusieran sus alegatos ante la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en el marco de la demanda de habeas corpus interpuesta por el abogado Ramón Pairazaman León contra dicha empresa, por el peaje ubicado en el distrito de Puente Piedra. La decisión ha quedado al voto y próximamente se conocerá el fallo.

Reajuste tarifario y obligaciones de empresa

Sobre las tarifas de los peajes y su reajuste, el contrato de concesión entre Rutas de Lima y la MML señala lo siguiente:

“El Concesionario podrá desarrollar e implementar las políticas comerciales que considere pertinente. En el caso de que, con la finalidad de promover la adecuada y eficiente utilización de las vías, así como de reducir los niveles de polución y/o riesgos de accidentes de tránsito y/o mejorar el confort de los Usuarios y de la población en general, dichas políticas impliquen directamente la aplicación de Peajes distintos a los establecidos en el literal c) anterior [donde precisan los costos iniciales], el Concesionario deberá contar con la previa autorización del concedente, e informar a los Usuarios de las variaciones tarifarias. (...) Para efectuar el cobro de la Tarifa a los Usuarios en las Unidades de Peaje, al Peaje aplicable se le deberá agregar el monto correspondiente al IGV y otros tributos que sean aplicables, así como los reajustes que correspondan de acuerdo a este Contrato”.

(Foto: Alessandro Currarino)

Asimismo, el contrato también señala que Rutas de Lima tiene obligaciones para con las vías concesionadas. Estas comprenden la colocación, limpieza y el mantenimiento de muros de contención, taludes y afines en ruta, colocación de áreas de los jardines, separadores laterales y central, iluminación, señalización, entre otros.

En un recorrido por la Panamericana Sur, pasando por los peajes de Villa El Salvador, Conchán y Punta Negra, El Comercio no observó algún déficit notorio en la vía. Por ejemplo, se comprobó que en algunos tramos de la carretera no existe presencia de barandas a los lados, así como la presencia de basura y ausencia de áreas verdes en ciertas zonas. Por otro lado, la autopista no presenta grandes imperfecciones, salvo algunas rajaduras propias del flujo constante de vehículos.

¿Qué opinan los expertos?

Cynthia Yamamoto, fundadora del Colectivo Peruanos de a Pie, dijo a El Comercio que este aumento tarifario de los peajes traerá una afectación fuerte para los conductores, y que incluso impactará mas en los costos de las empresas de transporte público y de carga. “De por sí ya estamos en un momento de recesión y la economía ya no aguanta más alzas. Tal vez haya un incremento en los pasajes y en los fletes”, comentó.

Pese a este panorama adverso para una parte de la población limeña, sostuvo que poco queda por hacer ya que Rutas de Lima, por las cláusulas precisas en el contrato de concesión, está facultada a ajustar el cobro del peaje por cuestiones como la inflación, el tipo de cambio, entre otros riesgos que los asume el Estado, en este caso. la MML.

“Esta vez me parece que tiene razón Rutas de Lima. Por contrato están facultados a ajustar el cobro del peaje anualmente y, al ser una concesión autosostenible, los riesgos los asume directamente el usuario”, dijo la experta.

(Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

Sobre la decisión del alcalde de Lima de continuar en su lucha para anular los peajes y buscar distintas vías pata tal fin, Yamamoto indicó que es una muestra más de que López Aliaga “no tiene manejo técnico ni político del asunto”. Añadió que esta controversia puede originar que la conflictividad social estalle y, por ejemplo, se quemen peajes como ya a ha pasado en épocas anteriores.

“Es un pasivo que ha asumido como alcalde de Lima y por más que haya intentado que el MEF rescate los peajes, no lo ha conseguido, entonces le queda hacer causa común con el usuario del peaje, a pesar de que no le puede ofrecer ninguna solución concreta. Creo que la capacidad de negociación con Rutas de Lima es baja, los arbitrajes están siendo ganados por ellos, que tienen la sartén por el mango. En campaña se prometieron cosas imposibles y aquí están las consecuencias”, detalló.

Por su parte, Patricia Alata, directora técnica de Lima Cómo Vamos, resaltó que la actual gestión municipal de Lima, al igual que la anterior de Jorge Muñoz, ha venido haciendo distintos anuncios sobre algo que no es viable y menos aún en el corto plazo. En esa línea, precisó que el incumplimiento de estos contratos de concesión conlleva un pago de penalidad de parte del municipio que, al final, no lo paga el alcalde sino todos los limeños con sus impuestos.

“Sobre el encarecimiento del peaje, bien o mal está dentro del contrato. Lo que tenemos que ver es el costo de algunas promesas, independientemente de si el contrato fue bien o mal hecho. Decir quién tiene la razón resulta bien complejo, ya que podemos decir que es la empresa por que la avala el contrato, pero también habría que decir qué tan justo fue el proceso de negociación para con la ciudad”, opinó.

La experta destacó que podemos entrar a una discusión sobre si fue justo o no el proceso de la generación del contrato, pero dijo que es ahí donde debemos tener una reflexión mayor sobre qué tipo de obras son las que estamos priorizando en la ciudad y precisamente ahí es donde cree se generan este tipo de disyuntivas.

“Creo que la mayor sensibilidad en el tema de los peajes es cuando se afecta el viaje cotidiano de las personas que necesariamente tienen que pasar por el peaje para poder salir e ingresar de sus viviendas. Eso evidentemente es injusto. Ahí es donde los procesos de planificación de la ciudad deberían darse de una forma más integral y pensar en soluciones y alternativas que ya se han discutido en otros momentos”, comentó

(Foto: Alessandro Currarino)

Señaló que lo que hay que pensar es en las decisiones que se van a tomar a futuro, es decir, cuestionarse si vale la pena seguir concesionando este tipo de obras a privados o si estas se mantienen desde el sector publico, y si es así saber bajo qué condiciones deben darse. Esta discusión, agregó, debe dar paso hacia mirar otros temas prioritarios de la movilidad sostenible.

“Debemos de pensar a quiénes debemos priorizar, qué tipos de viajes son los básicos y sumamente importantes, y por lo tanto que cuesten menos a las personas porque son los que requieren para poder atender su calidad de vida”, consideró.

Por otro lado, para el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe, está claro que a lo largo de estos últimos años, sobre todo los correspondientes a la gestión de Jorge Muñoz y la actual de López Aliaga, han tomado como una “bandera política” el prometer la anulación del contrato de los peajes y “eso es sumamente difícil”.

LEE TAMBIÉN: Municipalidad de Lima y ATU anuncian que solo cuatro estaciones del Metropolitano funcionarán en diciembre

“El contrato está garante por la Constitución y el alza de los peajes se dan en mérito del contrato. Se precisa la fórmula para que estas empresas anualmente reajusten las tarifas”, mencionó.

En lugar de hacer denuncias y exigir la nulidad del contrato, Quispe consideró que los alcaldes deberían negociar en un tribunal arbitral para, por ejemplo, buscar otra fórmula para el pago de los peajes. Es decir, preparar una idea sustentada en el que se demuestre que los peajes y reajustes anuales son excesivos y que se disminuyan buscando otros mecanismos.

“Me imagino que así sí se podría ver la forma de perfeccionar el contrato, mediante una adenda, de lo contrario la población se verá obligada a seguir pagando ya que la autoridad no ha escogido el camino correcto para tratar de atender su reclamo”, puntualizó.

Todos los aumentos de Rutas de Lima

Esta no es la única vez que se incrementan las tarifas de los peajes que administra Rutas de Lima. Desde que empezaron a operar los peajes, los precios han llegado a aumentar hasta casi el doble:

Julio 2013: Se aplica una primera alza de los peajes de Chillón (Panamericana Norte), Huaylas, Villa y Punta Negra (Panamericana Sur) para los autos particulares. Pasó de S/3 a S/3,50. En tanto, las tarifas diferenciadas para el transporte público no sufrieron variación.

Noviembre 2014: Rutas de Lima aumentó S 0,50 la tarifa de los peajes en la Panamericana Norte y Sur.

Agosto 2016: Nueva tarifa del peaje de la Panamericana Sur (en las casetas de Huaylas, Villa y Punta Negra) y Norte (en las casetas de Chillón) pasó a costar S/5.

Noviembre 2018: Concesionaria incrementó a S/5,50 las tarifas en los peajes a su cargo.

Febrero 2022: Los precios para pasar por ambas carreteras (Panamericana Norte y Panamericana Sur) pasarán de S/5,50 a S/ 6,50, es decir, tendrán un incremento de S/1.

MML gastaría millones en defensa legal

Como parte del arbitraje internacional que inició Rutas de Lima ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), y el cual la Municipalidad de Lima aceptó finalmente, dicha comuna acordó desembolsar S/12′836.409 para costear su defensa internacional. Un informe de Infobae Perú, el cual muestra la documentación que sustenta lo mencionado, el millonario monto corresponde a 4 servicios: