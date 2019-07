Lamsac asegura que sigue “operando con normalidad” pese a anuncio de Jorge Muñoz

La concesionaria Lamsac afirmó que la empresa continúa operando, pese a que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció ayer que solicitará la nulidad del contrato tras no lograrse un consenso con la firma francesa en la renegociación de la tarifa de los peajes.

“Seguimos operando con total normalidad en la Vía de Evitamiento y la Línea Amarilla. Estamos volanteando a nuestros clientes sobre nuestra posición frente al anuncio de la Municipalidad”, señala una publicación en su cuenta de Twitter.

En diálogo con RPP, Laurent Cavrois, gerente general de Lamsac-Vinci Highways, indicó que, pese al pedido de nulidad, la empresa está abierta a retomar el diálogo con la Municipalidad de Lima.

“Primero el contrato sigue vigente, seguimos operando, seguimos dando el servicio a nuestros clientes. Obviamente, el diálogo, si el alcalde quiere recomenzar, está abierto”, dijo.

En otro momento, señaló que aún no reciben la notificación de la Municipalidad de Lima que solicita la nulidad del contrato. Sostuvo que la empresa no acepta que se les “reproche” hechos que hicieron terceros y reiteró que la concesionaria no tuvo relación con OAS ni Odebrecht, ambas vinculadas con el caso Lava Jato.

Asimismo, dijo que la empresa tomó en serio el proceso de renegociación con la comuna metropolitana para analizar el contrato.

“En efecto nos sorprende mucho el anuncio de ayer, de pedir ante un tribunal arbitral internacional para la nulidad del contrato porque al contrario tomamos muy en serio la propuesta del diálogo que lanzó la Municipalidad de Lima. Como se sabe llegamos en diciembre de 2016 al Perú. No tuvimos relación alguna con OAS ni Odebrecht. Condenamos de manera rotunda la corrupción. Es sorpresa porque sí tomamos en serio la oportunidad de hacer una evaluación seria con sustento. Es una inversión como de más de 3 mil 200 millones de soles”, señaló en entrevista con RPP Noticias.

“No podemos aceptar que nos reprochen hechos que hicieron terceros, cumplimos con todos nuestros compromisos. Estamos operando con éxito. Millones de gente aprovechan estas vías. Queremos hacer reconocer nuestra buena labor y nuestros derechos”, remarcó.

El gerente general recordó que la firma Vinci asumió la concesión en el 2016 tras comprársela a Invepar, que la recibió de OAS en el 2012. En esa línea ratificó lo sostenido a este Diario que la tarifa de S/ 5,70 era “el equilibrio del contrato”.

“El nivel del peaje es muy serio. Nosotros invertimos mucho dinero para el país y para Lima. El resultado de este compromiso, de la contraparte es el nivel del peaje. Hoy en día el equilibro del contrato tal como lo analizamos, estamos dispuestos y pusimos todas las cartas en la mesa para demostrar nuestra buena fe. El equilibro es el de S/ 5.70”, señaló.

Laurent Cavrois detalló que durante el proceso de evaluación propusieron la ejecución de nuevas obras que no estaban contempladas en el contrato, y enviaron hace 10 días atrás una propuesta cláusula anticorrupción.

“Propusimos un texto hace 10 días. Ellos nos dijeron que estábamos cerca de lograr un acuerdo. No quiero polemizar, propusimos un texto hace diez días por escrito, la negociadora nos dijo estamos muy cercanos de lograr un acuerdo […] Segundo hicimos dos propuestas importantes. Una es incluir nuevas obras porque pensamos que era importante dar este gesto al contrato de concesión”, refirió.

Durante la gestión de Castañeda Lossio (2009), la Municipalidad de Lima firmó contrato con OAS para la concesión de Línea Amarilla por 30 años. En tanto, durante la gestión de Susana Villarán se suscribió una adenda y se amplió el periodo a 40 años.

Vale precisar que la propuesta de renegociación se tomó tras las investigaciones contra la ex alcaldesa Susana Villarán por los aportes de OAS y Odebrecht a sus campañas.

A fines del año pasado, la concesionaria Línea Amarilla (Lamsac) hizo efectivo el aumento de la tarifa del peaje vehicular de S/ 5.30 a S/ 5.70.