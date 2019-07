Peajes de Lamsac seguirán bajo gestión de la empresa

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, reiteró que la comuna buscará la nulidad del contrato de Línea Amarilla ante un tribunal arbitral internacional, debido a que no logró un consenso con Lamsac (concesionaria del grupo francés Vinci) en la renegociación de la tarifa de los peajes en esa ruta.

—La controversia—

Muñoz explicó que su gestión tenía dos posibilidades para salir del contrato con Lamsac ante los evidentes indicios de corrupción registrados entre los años 2013 y 2014: recurrir a una terminación anticipada o solicitar la nulidad. Precisó que recurrió a la segunda opción porque con la primera “había que pagar más dinero” (el alcalde dijo previamente que la nulidad costará unos S/1.520 millones a Lima).

“[Con la nulidad] estamos apuntando a no pagar una indemnización por los casos de corrupción evidentes y por cómo subió el peaje [hoy en S/5,70]. En ningún caso el efecto es inmediato, porque eso no es posible. Hay circunstancias legales que no lo permiten”, dijo en RPP.

Agregó que, mientras dure el arbitraje (hasta 2 años), Vinci seguirá administrando los 11 peajes de Línea Amarilla. Sin embargo, la tarifa actual no podrá ser modificada porque ha sido “congelada con una medida cautelar que nosotros hemos logrado en otro arbitraje”.

Laurent Cavrois, gerente general de Lamsac, dijo que el anuncio de Muñoz los “sorprendió mucho” porque su firma opera en Línea Amarilla desde el 2016, cuando compraron la concesión a Invepar, y no tuvo ningún vínculo con OAS u otra empresa relacionada con actos de corrupción.

Cavrois ratificó que Vinci ofreció al municipio, el martes último, la reducción de la tarifa del peaje en S/0,20, lo que Muñoz calificó de “burla”. Explicó que actualmente la comuna se encuentra en un arbitraje con la firma francesa por el precio del peaje (iniciado el año pasado) y que la postura municipal es que este debe costar S/5,50.

Posible proceso de arbitraje 1 La comuna limeña presenta su solicitud y justificación

El municipio de Lima presenta su solicitud ante un tribunal de arbitraje internacional. En el documento deberá justificar la causal para la nulidad del contrato con Lamsac en el marco del Código Civil peruano.

2 El tribunal arbitral estará formado por tres miembros

Aceptada la solicitud, se designará a los tres árbitros del proceso. Las dos partes (municipio de Lima y Lamsac) pueden proponer uno. A su vez, estos dos árbitros elegirán al presidente del tribunal que resolverá el caso.

3 Durante el arbitraje, Lamsac administrará los peajes

El arbitraje puede durar entre un año y medio y 2 años. Durante ese período, el contrato de concesión con Lamsac se mantendrá vigente, por lo que la empresa continuará administrando los 11 peajes de la ruta.

4 Con un laudo arbitral se decidirá si el contrato es nulo o válido

El tribunal resolverá el proceso con un laudo. Si este favorece al municipio, Lamsac deberá revertir la concesión al Concejo de Lima; si favorece a Lamsac, el contrato deberá cumplirse hasta el fin de su vigencia (40 años).



En entrevista con El Comercio, el alcalde metropolitano dijo que la tarifa justa es de S/4,40. “No entiendo la palabra ‘burla’ porque esa es la posición de Lima [que el peaje se reduzca en S/0,20 y no en S/1,30] en un arbitraje internacional [...]. El contrato sigue vigente, seguimos operando. El diálogo, si el alcalde lo quiere recomenzar, está abierto”, señaló Cavrois a RPP. Este Diario buscó a Muñoz y a Lamsac, pero no hubo respuesta.

—El futuro arbitraje—

Según el contrato de concesión, las controversias entre el municipio de Lima y Lamsac deberán ser resueltas en la Cámara Arbitral de París (Francia). El marco legal para resolver el caso será el Código Civil del Perú.

Para iniciar el proceso, la comuna limeña deberá presentar una solicitud ante esta instancia internacional, en la cual tendrá que explicar bajo qué causal busca anular el contrato suscrito con la concesionaria, así como incluir los medios probatorios. A la fecha, el alcalde Muñoz no ha precisado dicha causal.

Héctor Campos, abogado civil del Estudio Linares Abogados, explicó que la gestión municipal podría aducir que el contrato de Línea Amarilla tuvo un fin ilícito y presentarlo como causal de nulidad, o que contravino una norma de orden público, de acuerdo con la ley peruana vigente.

“El problema es que aún no hay un pronunciamiento judicial en el que se hayan determinado los actos de corrupción [de los antiguos dueños de Lamsac, como la firma brasileña OAS]. A la fecha, las probabilidades de que el municipio de Lima gane el arbitraje son bajas”, dijo Campos.

El especialista consideró que el anuncio de Muñoz es de corte político antes que jurídico, ya que intentó negociar un contrato supuestamente nulo desde el principio. Sobre todo, explicó, porque si el tribunal arbitral le da la razón a Lamsac y establece una indemnización económica, esta será millonaria y correrá a cuenta de la municipalidad.