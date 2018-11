Rutas de Lima: “El incremento del peaje debió realizarse el año pasado”

A las alzas del pasaje en el Metropolitano y del peaje en las vías concesionadas a Lamsac se sumará el incremento en el precio de los peajes operados por Rutas de Lima en la Panamericana Norte y Sur. Luego de que ayer anunciara que la tarifa se elevará a S/5,50, El Comercio entrevistó al gerente de la concesionaria.



— ¿Desde cuándo se incrementará el peaje?

Tenía que implementarse en diciembre del año pasado. El contrato especifica que pase de S/5 a S/5,50, pero hasta el momento no tenemos previsto cuándo se hará. Lo notificaremos con anticipación a nuestros usuarios. Tenemos el derecho, tenemos la necesidad y vamos a iniciarlo.

— Según el contrato de concesión se trata del último incremento escalonado. ¿Existe la posibilidad de que se incremente más?

El peaje está determinado por fechas, en este caso se trata del último de tres incrementos [los dos primeros se hicieron en el 2014 y 2016]. En el futuro sí habrá otras alzas que se harán con base en la inflación del país. Es algo normal en toda concesión porque los costos operativos y de mantenimiento crecen con la inflación.

— ¿El hecho de que obras obligatorias como Ramiro Prialé y El Derby no estén terminadas no es un impedimento para el alza de peajes?

En El Derby no hay peaje, el peaje se paga recién en Villa. Este incremento no está atado a ninguna culminación de las obras. Repito que se trata de incrementos escalonados que se decidieron hacer de esa manera para evitar un alza muy alta.

— El peaje Chillón de sur a norte fue retirado en enero del 2017 tras protestas de la población. ¿Qué soluciones ha planteado Rutas de Lima?, ¿se ha llegado a algún acuerdo con la Municipalidad de Lima?

Hemos planteado un mix de soluciones, pero la municipalidad no aceptó ninguna. A la fecha no hay acuerdos, por eso estamos en arbitraje. El año pasado se acabaron las conversaciones, y el contrato especifica que cuando hay una discrepancia y se acaba el trato directo la parte afectada tiene el derecho de llevar la controversia a cortes internacionales en este caso.

— Si bien se acabó el trato directo con la gestión de Luis Castañeda, ¿existe la posibilidad de retomar el diálogo con la nueva gestión?

Las puertas están abiertas porque queremos llegar a una solución. El arbitraje es una medida extrema y costosa. Si llegamos a un acuerdo, en cualquier momento se paraliza el arbitraje.

— ¿Cuándo estará listo el intercambio vial El Derby?

Estamos en un avance de 70%, esperamos culminar todo el sistema en el primer trimestre del próximo año. Las interferencias también están siendo avanzadas.

—Y con respecto a la Ramiro Prialé...

Tiene un avance de 20%. Por ahora esta obra está paralizada y no tenemos obligación de construir porque falta liberar los terrenos. Una vez concluida la obra recién se instalará el peaje.

—¿Rutas de Lima pagaría penalidades por no haber cumplido con las obras obligatorias en el quinto año?

De ninguna manera, toda obra que no se ha hecho es porque el concedente no ha entregado el terreno. Tenemos plazos que se han extendido por responsabilidad de la Municipalidad de Lima. 

Línea de tiempo



- Rutas de Lima inició la administración de los peajes del proyecto Vías Nuevas de Lima en febrero del 2013. Los peajes ya existían y su costo era de S/3,50.



- El primer incremento fue de S/0,50 y se implementó en noviembre del 2014. Dos años después, el alza fue de S/1 más.



- La Municipalidad de Lima informó que no se pronunciará sobre el anuncio de este nuevo incremento de peajes.

