El peor carro de Lima no tiene techo, las pocas ventanas que le quedan están rotas, el latón de la carrocería está oxidada y resquebrajado en varias partes y las llantas están casi lisas por el desgaste.



A pesar de conducir en esas condiciones, su conductor, Jaime Baldoceda Egoavil, no tiene brevete, SOAT ni revisión técnica. El Comercio conversó con el abogado penalista Roberto Pereyra sobre la sanción que le correspondería a Baledoceda.

¿Qué sanción le correspondería a un chofer que conduce sin brevete, placas ni SOAT?

En este caso solo le correspondería una sanción administrativa. Si tiene brevete le restarían puntos o, en caso de no tener, se le imposibilitaría obtener la licencia de conducir por un tiempo determinado. No hay delito por conducir con temeridad.



¿No existe una sanción penal por conducir un vehículo en ese estado?

En nuestro país no existe una sanción penal por no cumplir con los requisitos para conducir un vehículo. Las infracciones de tránsito tienen una sanción de carácter administrativo.



¿Y si ocasiona un accidente a un peatón u otro conductor?

Ahí la figura cambia. El conductor habría cometido un hecho delictivo. Recién cuando comete un accidente de tránsito sería valorado y sancionado en el ámbito penal.

