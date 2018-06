El peor carro de Lima no tiene techo, las pocas ventanas que le quedan están rotas, el latón de la carrocería está oxidada y resquebrajado en varias partes y las llantas están casi lisas por el desgaste.



A pesar de conducir en esas condiciones, el propietario del vehículo, Jaime Baldoceda Egoavil, no tiene SOAT, revisión técnica y brevete, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.



No obstante, cada día este vehículo imposible recorre vías metropolitanas, como las avenidas Túpac Amaru y Universitaria sin que nadie lo detenga.

-Perfil del conductor-

Jaime Samuel Baldoceda Egoavil tiene 57 años y es natural de La Oroya, Junín. Realiza trabajos como estibador y transporta mercadería.



Según la ficha Reniec, Baldoceda registra su dirección en La Pascana, Comas. Sin embargo, su vehículo permanece por la noche en otro domicilio en el distrito de Carabayllo.



Baldoceda explicó que antes conducía rumbo al mercado de La Parada en La Victoria, pero ahora se dirige a La Cumbre en Carabayllo.



Al ser consultado por El Comercio sobre su vehículo, pidió al periodista no fijarse en la carrocería del vehículo sino en el hecho de que cuenta con un motor de repuesto.



“Este carro tiene motor de repuesto, alternador y arrancador nuevo. ¿Qué otro carro tiene motor de repuesto? Sacamos la parte de arriba (el techo) porque ya no se necesitaba. Este carro era un micro, yo lo manejaba”, señaló.



Cuestionado sobre el peligro que representa, el chofer manifestó que lleva años haciendo esto, nunca ha pasado nada y que el auto “aguanta varios kilos”.