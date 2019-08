Pico y placa: alcalde de La Molina presenta acción de amparo contra la restricción

El alcalde de la Molina, Álvaro Paz de la Barra, presentó una demanda constitucional de acción de amparo contra la Municipalidad de Lima para que no se implemente el ‘pico y placa’ en su distrito.



La restricción vehicular, establecida en la ordenanza municipal N° 2164, se implementa desde hace tres semanas en algunos ejes viales de la capital. De acuerdo con el plan, los vehículos privados (M1 - N1) cuyo último número de placa de rodaje termine en número par no pueden circular los lunes y miércoles; en tanto, los que terminan en impar no pueden hacerlo los martes y jueves. Se aplica en dos horarios con un total de 8 horas al día: de 6 a 10 a.m. y de 5 a 9 p.m. Los vehículos de transporte público, taxis formales, unidades escolares, entre otros, están exonerados de cumplir la norma.

Según señaló La Molina en un comunicado, el ‘pico y placa’ restringe el tránsito en las vías principales de acceso al distrito y por ello “atenta contra el derecho a gozar de un transporte público de calidad que garantice la seguridad de los ciudadanos y que cumpla con los estándares de eficiencia sustentados en la disponibilidad, accesibilidad, información, seguridad e impacto ambiental”.

En esa línea, el distrito pide que se replantee la restricción para que el ‘pico y placa’ no se aplique desde el ovalo Huarochirí hasta Javier Prado , sino desde el trébol hacia adelante a fin de que hayan más puntos de acceso desde San Luis, San Borja y Surco. De igual forma, plantean que la municipalidad distrital tenga competencias en la red semafórica.

“Estamos solicitando que podamos readaptar, repensar y adecuar la medida ‘pico y placa’. Dada la particularidad del distrito, soportamos el 20% de la carga de prestación educativa de todo Lima Metropolitana (aproximadamente 120 instituciones educativas) y sólo tenemos dos ejes viales: la Javier Prado y el Cerro Centinela. No tenemos vías alternas [...] esta situación ha originado el colapso del Cerro Centinela en horas pico entre las 6:30 y 8:00 am principalmente”, explicó Paz de la Barra en un comunicado.

‘Pico y placa’: las vías con restricción vehicular.

La demanda de La Molina también exige el incremento de buses de transporte público cuyo recorrido comprende el eje vial de la Av. Javier Prado y que administra Protransporte a través del Corredor Rojo

El alcalde anunció que este viernes 16 acudirá a la Secretaria General de la Municipalidad de Lima para solicitar que se le brinde el uso de la palabra en la próxima sesión de Concejo Municipal Metropolitano, a fin de exponer las razones técnicas que fundamentan su acción de amparo.