'Pico y placa' para camiones aliviará congestión vehicular en un 30%, según MML

A partir de hoy entra en vigencia la 'Hora Pico y Placa' para los vehículos de carga pesada que circulan por la Panamericana Sur, en el tramo que va desde Mateo Pumacahua, en Villa el Salvador, hasta el Derby, en Santiago de Surco. "Esta medida permitirá ordenar el transporte de carga. Estimamos que se aliviará en un 30% a los carriles asignados a este", dice Fernando Perera, presidente del directorio de Protransporte.

Los camiones cuyas matrículas acaben en cero o número par no podrán transitar los lunes, miércoles y viernes de 6.30 a.m. a 10 a.m. Para aquellos con placas que terminen en número impar la restricción será los martes, jueves y sábados.

Hasta el 22 de setiembre se sancionará a quienes incumplan con la disposición municipal con fotopapeletas educativas. "La sanción llegará al domicilio, pero no se tendrá que pagar ninguna multa", dice el coronel Guillermo Llerena, jefe de la División de Tránsito de Lima de la Policía Nacional.

Pero, a partir del 23 de setiembre, sí serán castigados quienes no respeten la 'Hora Pico y Placa'. A ellos se les impondrá sanciones equivalentes al 8% de una UIT. Es decir, S/336.

Desde hoy aplicará la 'Hora Pico y Placa' para camiones en la Panamericana Sur, en el tramo que va desde Mateo Pumacahua, en Villa El Salvador, hasta el Derby, en Santiago de Surco (Foto: GEC/Alessandro Currarino).

Llerena indica que se ha dispuesto de ocho agentes para que verifiquen, cámara en mano, el cumplimiento de la restricción vehicular. Los policías se ubicarán en tres puentes, entre ellos, el puente Benavides.

Además, durante el resto del día los transportistas de carga solo podrá usar los dos carriles más cercanos a la derecha. Estas medidas serán acompañadas por un reordenamiento de los paraderos Benavides y Atocongo.

Esta mañana se colocaron conos en los paraderos del puente Benavides para evitar que los buses de transporte público bloquearan los demás carriles en medio de la competencia por pasajeros. "El servicio de transporte público es terrible, pero vamos a ordenar esto", aseguró el coronel Llerena.



