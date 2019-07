‘Pico y placa’ en debate: a favor y en contra de una propuesta municipal

En 1974, el gobierno de Juan Velasco Alvarado limitó la circulación de vehículos en Lima a través de calcomanías. La medida duró un año y medio. En 1990, el exalcalde Ricardo Belmont dispuso la restricción de autos en el Damero de Pizarro. Tampoco perduró.

Hoy se debatirá un nuevo proyecto de la Municipalidad de Lima para reducir la congestión limitando el paso de autos según el número de matrícula: el ‘pico y placa’. Se busca que los vehículos solo puedan circular algunos días de la semana, en horas punta, de acuerdo al último dígito del número de matrícula.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sostuvo que el proyecto se aplicaría desde este lunes, como plan piloto durante los Juegos Panamericanos. De tener éxito, se ampliaría de forma indefinida.

La restricción por placa se implementaría en dos etapas en tramos de la Panamericana Norte y Sur, así como en los ejes viales de los corredores rojo, amarillo y azul. Se aplicaría solo de lunes a jueves.

—A favor y en contra —

A diferencia de iniciativas aplicadas en otras ciudades de Latinoamérica, esta no impedirá a los conductores usar sus vehículos, pues podrán desplazarse por vías aledañas a las avenidas restringidas.

Este es uno de los factores que critican algunos especialistas en materia urbana y vial. Mariana Alegre, coordinadora de Lima Cómo Vamos, cree que solo se logrará trasladar la congestión hacia calles aledañas. Dice que esta medida no funcionará si no se aplica en paralelo un mejoramiento del diseño de calles y una gestión de tránsito, como por ejemplo, una correcta semaforización. “En otros países esta medida no ha sido fructífera porque los conductores con alto poder adquisitivo terminaron comprando un segundo carro”, comenta.

Gustavo Guerra García, exviceministro de Transportes, opina que la medida solo funcionaría si existiera un régimen fiscalizador efectivo, que hasta la fecha no ha demostrado poder controlar la proliferación de taxis informales y colectivos. “La congestión en Lima es causada en un 72% por taxis y colectivos”, añade.

Cynthia Yamamoto, abogada y activista peatonal en Peruanos de a Pie, coincide en que el tráfico de las avenidas colectoras y arteriales pasaría a las vías locales y vecinales. “Se restringe el uso de la vía principal, pero no de la auxiliar. Entonces, a lo largo de la vía expresa de Javier Prado, la vía por la que van los buses va a estar más congestionada”.

Lino de La Barrera, especialista en materia vial, cree que se trata de una buena medida solo para el corto plazo, que tiene que dar pie a otros cambios de fondo, como el mejoramiento del sistema de transporte público.

Muñoz indicó que este trabajo ha sido planificado y que se hará de la mano con la policía. También sostiene que, de aprobarse hoy, se espera reducir en 24,81% el flujo vehicular en los cinco ejes viales.

En América Latina han aplicado con éxito el ‘pico y placa’, Bogotá, Santiago de Chile y Quito. No obstante, especialistas sostienen que este éxito está vinculado a un trabajo paralelo contra la informalidad y en favor de un sistema integrado de transporte.