‘Pico y placa’: fotopapeletas, multas, cobranza y lo que debes saber de las sanciones

Esta semana se inició la imposición de multas a los conductores que incumplan el plan ‘pico y placa’, que restringe el uso de vehículos particulares en cuatro ejes de la capital.



De acuerdo con el plan, los vehículos cuyo último número de placa de rodaje termine en número par no pueden circular los lunes y miércoles; en tanto, los que terminan en impar no pueden hacerlo los martes y jueves. Los horarios de restricción son de 6 a 10 a.m. y de 5 a 9 p.m.

►‘Pico y placa’: desde hoy aplican multas por incumplir restricciones

►‘Pico y placa’: rutas, sanciones y tipos de autos incluidos en la restricción

​►‘Pico y placa’: Muñoz asegura que velocidad en vías aumentó hasta el 20%



La restricción se aplica en los ejes viales de los corredores Amarillo (Panamericana Norte, desde el Óvalo Naranjal-Evitamiento - Panamericana Sur, hasta el puente Alipio Ponce), Azul (Av. Arequipa-Av. Garcilaso-Av. Tacna) y Rojo (Av. Javier Prado, desde el óvalo Huarochirí-Av. Sánchez Carrión-Av. La Marina). Hoy se sumó la avenida Paseo de la República (desde bajada Armedáriz hasta Plaza Grau).

‘Pico y placa’: las vías con restricción vehicular.

— ¿Cómo se aplican las multas? —

Para verificar el cumplimiento de la ordenanza, la Policía de Tránsito ha desplegado más de 250 agentes. La estrategia principal no es la intervención de los policías, sino el uso de fotopapeletas. Por ello, se han implementado 55 cámaras en distintos puntos de los cuatro ejes viales.



Quienes no respeten la disposición municipal serán multados S/336 por la infracción grave G10: "Incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido".

Así se aplican las fotopapeletas por incumplir el 'pico y placa'. (Juan Guillermo Lara / El Comercio)

El coronel PNP Carlos Llerena, jefe de la División de Tránsito de Lima, informó a El Comercio que,al tratarse de fotopapeletas, la sanción llega a la casa del dueño del vehículo en aproximadamente 10 días.

— ¿Hay descuentos? —

Quienes paguen hasta el quinto día hábil (contado a partir del día siguiente hábil de notificada la papeleta) podrán acceder a un primer descuento del 83%. Es decir el monto será S/57.12



Durante el periodo comprendido entre el sexto día hábil hasta el último día hábil previo a la notificación de la Resolución de Sanción, el descuento será del 67 %. (S/110.88) Luego de la citada notificación, el importe será el 100% de la multa. Esto conforme el Reglamento Nacional de Tránsito (Decreto Supremo N° 016-2009-MTC).

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima se encargará del cobro de las multas.

Se detectaron 13.000 faltas de conductores que incumplieron el plan ‘pico y placa’ durante su primera etapa. (Foto: Anthony Niño De Guzmán/GEC)

El SAT recordó que "toda obligación de pago puede llegar a cobranza coactiva. En ese sentido, si el infractor suma dos o más infracciones, son pasibles de ser acumulables para luego ser cobradas por el monto total".



Para conocer el estado de un vehículo, el SAT ha implementado el enlace Pitazo Preventivo. Este servicio cumple la función de un sistema de alerta, debido a que notifica al conductor mediante un mensaje de texto o correo electrónico cada vez que su unidad presenta una nueva papeleta para que tome las medidas correctivas del caso. Asimismo, permite conocer si un vehículo tiene orden de captura. El servicio es totalmente gratuito, los usuarios solo deberán registrar su correo electrónico o número de celular e inmediatamente digitar la placa del vehículo.



— ¿Los conductores perderán puntos? —

Además de la sanción económica, la infracción G10 implica que se resten 20 puntos en el récord del conductor.



Sin embargo, Llerena precisó que solo se aplica cuando el chofer es intervenido en flagrancia por el agente de tránsito. Vale precisar que en esta etapa del 'pico y placa', la estrategia principal es el uso de fotopapeletas, cuya sanción va al dueño del auto.

— Doble multa —

Desde el inicio del plan piloto 'pico y placa', este Diario ha constatado que varios conductores optan por colocar trapos para cubrir parcialmente las placas de rodaje y evadir la norma. Otros utilizan portaplacas con cortinas, stickers, aerosoles de pintura, e incluso barro.



Según el Reglamento Nacional de Tránsito, está prohibido circular con una placa de rodaje ilegible, sin iluminación o con algún material adherido que impida su lectura a través de medios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos. Se trata de la falta G60 que se multa con S/336.

Conductores optan por mecanismos ilegales para evadir la restricción vehicular.

El general PNP Jorge Lam, Director de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, recordó que los que sean descubiertos cometiendo esta infracción recibirán doble multa: la G10 y la G60. Además, serán denunciados penalmente.

Vale indicar que solo en las dos primeras horas de aplicación se impusieron 180 fotopapeletas en el cruce de las avenidas Javier Prado con Arenales. Según el alcalde Jorge Muñoz, en las dos primeras semanas de 'marcha blanca' se aplicaron 13 mil papeletas educativas (sin sanción).

Días de aplicación del ‘Pico y placa’ en Lima. (Foto: GEC) GEC