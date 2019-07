‘Pico y placa’: hoy se inicia el plan piloto contra el caos vehicular en Lima

Hoy empieza a implementarse en Lima una de las estrategias de gestión de transporte más polémicas: el ‘pico y placa’. Consiste en restringir la circulación de autos en vías altamente congestionadas, en días y horarios establecidos, de acuerdo con el último número de placa.

Ha sido aplicado en ciudades de al menos tres países de América Latina, entre ellas Bogotá, donde, según estudios, tuvo resultados favorables al inicio, pero terminó incrementando el tráfico vehicular a largo plazo. No obstante, en esa ciudad se implementó todos los días de la semana y en gran parte de la ciudad, a diferencia de Lima, donde solo será de lunes a jueves en algunas avenidas.

Los vehículos con placas terminadas en número par (incluido el cero) no podrán circular los lunes y miércoles, mientras que aquellos con placas con número impar no circularán los martes y jueves de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, asegura que el monitoreo de los resultados será permanente y que, si no cumple su objetivo, revaluará su implementación. Se aplicará desde hoy, como plan piloto durante los Juegos Panamericanos Lima 2019 (que se inician este viernes 26), y de tener éxito, se ampliaría de forma indefinida.

El sistema se llevará a cabo sin sanciones económicas hasta el 5 de agosto, día en que empezará a imponer fotopapeletas con una multa de S/336. La restricción por placa se implementará en dos etapas en tramos de la Panamericana Norte y Sur, así como en los ejes viales de los corredores rojo, amarillo y azul, con una extensión total de 72,8 kilómetros de vías [ver infografía].

—Primeras reacciones—



Varios alcaldes distritales sostienen que el ‘pico y placa’ es una buena medida, pero no para las condiciones actuales de la capital.

El alcalde de Magdalena, Carlomagno Chacón, consideró que se debe formar una mesa de trabajo con los distritos que comprenden los ejes viales donde se aplicará, ante la posibilidad de que las vías alternas colapsen.

El alcalde de La Molina y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra, sostiene que esta iniciativa no contribuirá a solucionar la congestión. Su par de Chaclacayo, Manuel Campos, coincidió en que no existen vías alternas suficientes para soportar la medida.

- Lo que debes saber –



1. ¿Si manejo un taxi por app, estoy exonerado del ‘pico y placa’?

No. Los taxis por app, en su mayoría, dan servicio sin autorización municipal (Setame), por ende, se les aplicará la restricción como si fueran autos particulares. Solo los taxis formales pueden circular libremente. Lo mismo se aplica para movilidades escolares. Para más información, llamar al 632-4400 (Aló GTU).

2. ¿Qué ocurre si trabajo en una de las avenidas restringidas?

Se aconseja usar y estacionar en vías alternas, compartir el auto con vecinos o compañeros de trabajo, y usar transporte público (buses, taxis).

3. ¿La prohibición incluye atravesar las vías restringidas?

No. El chofer sí podrá atravesar las avenidas restringidas. Técnicamente, estará circulando por la transversal y no por la avenida en sí misma.